i Die Südosttangente A23 ist wieder in beide Richtungen vollständig befahrbar. Archivbild. Heute Regel tritt in Kraft Bis zu 10.000 Euro Strafe für Autofahrer in Österreich Falsche Reifen können Autofahrer teuer zu stehen kommen. In schweren Fällen drohen bis zu 10.000 Euro und Probleme mit der Versicherung. Von Newsdesk Heute 23.10.2026, 20:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ab 1. November müssen Autofahrer in Österreich wieder besonders auf ihre Bereifung achten. Bei Schnee, Eis oder Schneematsch sind geeignete Winterreifen Pflicht. Wer sich nicht daran hält, riskiert nicht nur eine Geldstrafe, sondern nach einem Unfall auch Ärger mit der Versicherung. In schweren Fällen können laut ÖAMTC sogar bis zu 10.000 Euro fällig werden.

Winterreifen sind nicht den ganzen Winter Pflicht

Die gesetzliche Winterreifenzeit läuft vom 1. November bis zum 15. April. Für Pkw bis 3,5 Tonnen gilt allerdings eine situative Winterreifenpflicht. Das bedeutet: Nicht der Kalender entscheidet, sondern die Straßenverhältnisse. Bei Schnee, Schneematsch oder Eis müssen geeignete Winterreifen montiert sein. Auf trockener Fahrbahn besteht für diese Fahrzeuge keine generelle Pflicht, durchgehend Winterreifen zu verwenden. Für schwerere Fahrzeuge gelten strengere Vorgaben.

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Bei Gefahr drohen besonders hohe Strafen

Wer bei winterlichen Fahrbedingungen mit ungeeigneten Reifen unterwegs ist, muss mit einer Geldstrafe rechnen. Laut dem Bericht liegen die Strafen im Durchschnitt bei rund 100 Euro. Werden durch die falsche Bereifung andere Verkehrsteilnehmer gefährdet, sind unter Umständen jedoch bis zu 10.000 Euro möglich. Die tatsächliche Höhe hängt von den Umständen des Falls ab.

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Nach einem Unfall kann es teuer werden

Auch versicherungsrechtlich kann falsche Bereifung Folgen haben. Wird ein Unfall durch ungeeignete Reifen mitverursacht, kann dem Lenker eine Mitschuld angelastet werden. Unter bestimmten Voraussetzungen kann eine Haftpflichtversicherung bereits bezahlte Beträge zurückfordern. Auch bei einer Kaskoversicherung kann die Bereifung für die Leistung relevant sein. Entscheidend sind der konkrete Unfallhergang und die geltenden Versicherungsbedingungen.

Vier Millimeter Profil sind vorgeschrieben

Winterreifen müssen bei üblichen Radialreifen mindestens vier Millimeter Profiltiefe aufweisen, um gesetzlich als Winterreifen zu gelten. Vor dem Wechsel lohnt sich daher ein genauer Blick auf den Zustand der Reifen. Risse, starke Abnutzung und falscher Reifendruck können die Sicherheit zusätzlich beeinträchtigen. Als eindeutiges Zeichen für geprüfte Schneetauglichkeit gilt das Alpine-Symbol: ein Berg mit drei Gipfeln und einer Schneeflocke.