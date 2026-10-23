Lärm-Hölle im neuen Eigenheim – Mutter verzweifelt

Im Dezember 2023 zog Nadine Görgl mit ihren beiden Töchtern in ein neu errichtetes Reihenhaus in Lieboch (Steiermark). Kostenpunkt: 370.000 Euro. Doch schon kurz nach dem Einzug wurde die Freude über das neue Zuhause getrübt. Ein erhebliches Schallproblem machte der Familie zu schaffen.
Um den Lärm zu reduzieren, wurden in sämtlichen Räumen Vorsatzschalen montiert. Dadurch veränderte sich nicht nur der Grundriss, aus den massiven Mauerwänden wurden auch Leichtbauwände. Während der Sanierungsarbeiten war das Haus zeitweise nicht bewohnbar.
Doch damit nicht genug: Auch ein spürbarer Luftzug bei den Steckdosen verunsichert die alleinerziehende Mutter. Zwar nahm der Bauträger einzelne Nachbesserungen vor, auf einige gemeldete Mängel wurde bislang jedoch nicht reagiert oder diese wurden nicht behoben.
Nadine Görgl holte sich Unterstützung von EU-Bausachverständigem Günther Nussbaum. Er nahm die bestehenden Mängel fachlich unter die Lupe und sollte klären, wo die Probleme liegen. Wie der Fall ausging, erfahren Zuseher der TV-Serie "Pfusch am Bau" auf Joyn.