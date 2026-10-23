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Nadine_Görgl mit EU-Bausachverständigen Günther Nussbaum bei der Erstbegehung.
Nadine_Görgl mit EU-Bausachverständigen Günther Nussbaum bei der Erstbegehung.
zVg
Mängel im Neubau

Lärm-Hölle im neuen Eigenheim – Mutter verzweifelt

370.000 Euro zahlte Nadine Görgl für ihr neues Reihenhaus in der Steiermark. Doch statt Wohnfreude gibt es Lärmprobleme und offene Baumängel.
Von Österreich Heute
23.10.2026, 09:11
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Im Dezember 2023 zog Nadine Görgl mit ihren beiden Töchtern in ein neu errichtetes Reihenhaus in Lieboch (Steiermark). Kostenpunkt: 370.000 Euro. Doch schon kurz nach dem Einzug wurde die Freude über das neue Zuhause getrübt. Ein erhebliches Schallproblem machte der Familie zu schaffen.

Haus zeitweise nicht bewohnbar

Um den Lärm zu reduzieren, wurden in sämtlichen Räumen Vorsatzschalen montiert. Dadurch veränderte sich nicht nur der Grundriss, aus den massiven Mauerwänden wurden auch Leichtbauwände. Während der Sanierungsarbeiten war das Haus zeitweise nicht bewohnbar.

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Doch damit nicht genug: Auch ein spürbarer Luftzug bei den Steckdosen verunsichert die alleinerziehende Mutter. Zwar nahm der Bauträger einzelne Nachbesserungen vor, auf einige gemeldete Mängel wurde bislang jedoch nicht reagiert oder diese wurden nicht behoben.

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Sachverständiger untersucht den Fall

Nadine Görgl holte sich Unterstützung von EU-Bausachverständigem Günther Nussbaum. Er nahm die bestehenden Mängel fachlich unter die Lupe und sollte klären, wo die Probleme liegen. Wie der Fall ausging, erfahren Zuseher der TV-Serie "Pfusch am Bau" auf Joyn.

red, Akt. 23.10.2026, 09:12, 23.10.2026, 09:11
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