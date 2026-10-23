i ? Neustart mit Krumbles Alles anders! "Eis-Greissler" kündigt große Neuerung an Der "Eis-Greissler" schickt sieben seiner Filialen nicht in die übliche Winterpause. Neben eiskalter Kugeln gibt es dort jetzt auch warme Süßspeisen. Von Jochen Dobnik 23.10.2026, 07:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn die Temperaturen sinken, geht normalerweise auch die Nachfrage nach Speiseeis zurück. Andrea und Georg Blochberger wollen ihre Geschäfte in diesem Winter trotzdem nicht zusperren.

Unter dem Namen "Krumble by Eis-Greissler" starten sie ein neues Angebot mit warmen Fruchtspeisen und Streuseln.

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Sieben Eisläden werden dafür vorübergehend in "Krumble"-Filialen umgewandelt. Am Samstag (24. Oktober) eröffnen die neuen Pop-up-Stores in Wien, Linz, Salzburg, Graz und Klagenfurt (eine genau Liste der Stores findest du weiter unten).

Warme Früchte treffen auf Streusel

Serviert werden sogenannte "Krumbles". Dabei handelt es sich um warme Süßspeisen im Becher, die aus Fruchtsauce, gebackenen Streuseln, Vanillesauce und einem Topping zusammengestellt werden.

Andrea und Georg Blochberger holen den Crumble-Trend nun auch nach Österreich. zVg

Als fruchtige Grundlage stehen Apfel, Zwetschkenröster, Marille und Waldbeere zur Auswahl. Dazu kommen helle oder dunkle Streusel sowie Vanillesauce.

Bei den Toppings können sich Kunden unter anderem für Crème brûlée, flambiertes Baiser, bunte Streusel, Haselnusskrokant oder einen salzigen Nussmix entscheiden.

Hier findest du die neuen Krumble-Filialen: Wien: Rotenturmstraße 14, 1010 Wien (Öffnungszeiten: 12 - 20 Uhr) Neubaugasse 9, 1070 Wien (12 - 19 Uhr) Schottengasse 7, 1010 Wien (12 - 20 Uhr) Graz: Sporgasse 10, 8010 Graz (Mo-Do: 13 - 20 Uhr, Fr-So: 12 - 20 Uhr) Linz: Spittelwiese 2, 4020 Linz (Mo-Do: 13 - 20 Uhr, Fr-So: 12 - 20 Uhr) Salzburg: Linzer Gasse 35, 5020 Salzburg (12- 19 Uhr) Klagenfurt: Wiener Gasse 5, 9020 Klagenfurt am Wörthersee (12 - 19 Uhr) Infos: www.krumble.at

Die Zutaten lassen sich nach dem Baukastenprinzip kombinieren. Damit versucht der "Eis-Greissler", sein bisher stark vom Wetter abhängiges Geschäft auch in den kalten Monaten weiterzuführen.

Aus Crumble wird Krumble

"Genuss ist keine Frage der Außentemperatur, sondern der richtigen Zutaten. Als wir dann gesehen haben, welche Begeisterungsstürme heißer Crumble international auslöst, war uns klar: Das müssen wir nach Österreich holen, aber auf unsere eigene, bodenständige Art", erklären die Blochbergers.

Nachdem sie aber aus Krumbach (Burgenland, dort steht auch die "Eis-Greissler-Welt") kommen, wurde aus dem Crumble kurzerhand der Krumble.

Seinen Ursprung hat der Crumble in Großbritannien. Während des Zweiten Weltkriegs waren Mehl, Butter und Zucker rationiert. Für aufwendige Kuchen und Torten standen deshalb oft nicht genügend Zutaten zur Verfügung. Statt eines klassischen Teigbodens wurde saisonales Obst mit einer einfachen Schicht aus Streuseln bedeckt und im Ofen gebacken. So entstand eine warme Nachspeise, die mit vergleichsweise wenigen Zutaten auskam. In den vergangenen Jahren feierte das Gericht vor allem in London und New York ein Comeback. Über soziale Medien verbreiteten sich Bilder und Videos von warmen Crumbles im Becher. Diesen Trend greifen die Blochbergers nun für Österreich auf.

Bis zu 30 Arbeitsplätze

Mit der neuen Marke entstehen laut Unternehmen bis zu 30 Arbeitsplätze. Unterstützt werden die Blochbergers beim Aufbau von Marco Simoner, Gründer der Social-Media-Agentur "The Guardians of Social Media", und Markenstratege Markus Habermann.

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Für den "Eis-Greissler" bedeutet das Konzept einen ungewöhnlichen Schritt. Statt die Filialen über den Winter ruhen zu lassen, werden bestehende Standorte für einige Monate anders genutzt. Ob "Krumble" nach Februar 2027 weitergeführt wird, ist derzeit nicht bekannt.