i Sebastian Neuschler mit dem Nacho Dog am Börseplatz in der City. Martina Berger Käsekrainer-Upgrade Fiesta Mexicana: Starkoch mit Nacho Dog am Würstelstand Haubenkoch Sebastian Neuschler macht aus der klassischen Käsekrainer einen feurigen "Nacho Dog". Die Spezialität gibt's nur drei Tage lang. Von Wien Heute 21.10.2026, 12:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wiener Würstelstandkultur trifft jetzt auf Fiesta mexicana! Zum Internationalen Nacho Day am Mittwoch (21. Oktober) präsentiert Zwei-Haubenkoch Sebastian Neuschler eine ungewöhnliche Kreation: den ersten "Wiener Nacho Dog". Serviert wird die Tex-Mex-Spezialität beim Kult-Würstelstand "Alles Wurscht" am Börseplatz 1 in der Wiener City.

Feuriges Upgrade von Starkoch

Für den neuen Nacho Dog kombiniert Neuschler die klassische Wiener Käsekrainer mit würzigen Tex-Mex-Aromen und knusprigen Tortilla-Chips. Serviert wird das Würstel auf einem Bett aus Nachos. Zu jeder Bestellung gibt's außerdem eine Portion Nachos gratis dazu.

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Sebastian Neuschler erschuf den Nacho Dog mit feuriger Käsekrainer. Martina Berger

Auch eine fleischlose Variante steht auf der Speisekarte. Statt der Käsekrainer kommt dabei eine herzhafte Wurst aus Kräuterseitlingen zum Einsatz. "Ich liebe es, wenn zwei Küchenwelten zusammenprallen und etwas völlig Neues entsteht", erklärt Neuschler. Der Nacho Dog sei eine Käsekrainer "mit Charakter, Crunch und einem Tex-Mex Feuerwerk".

Fiesta dauert drei Tage

Wer die ungewöhnliche Würstel-Kreation probieren möchte, hat dafür nicht lange Zeit. Von Mittwoch (21. Oktober) bis Freitag (23. Oktober) wandert der Nacho Dog bei "Alles Wurscht" am Börseplatz über die Budel. Am Mittwoch (21.10.) steigt von 17 bis 21 Uhr die offizielle Premierenparty mit Musik, Nachos und Getränken.

Die Bilder des Tages i ?

Eine weitere Aktion wartet nur wenige Schritte entfernt: Bei der Straßenbahnhaltestelle "Börse" der Linien 1, D und 71 können sich Passanten kostenlose Gewürzmischungen von Santa Maria aus einem eigens gestalteten Wartehäuschen mitnehmen.