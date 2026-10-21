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Völlig neues Programm

Halloween im Prater: Keine Parade, dafür 5 Tage Action

Halloween im Wiener Prater wird heuer anders gefeiert: Die beliebte Parade gibt es nicht mehr, dafür aber fünf Tage lang Programm für Familien.
Von Niklas Burger
21.10.2026, 06:15
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Halloween im Wiener Wurstelprater wird heuer anders gefeiert: Die traditionelle Parade wird es nicht mehr geben, dafür werden erstmals fünf Tage lang kostenloses Kinderprogramm geboten. Von 27. bis 31. Oktober verwandelt sich der Prater täglich von 14 bis 17 Uhr in ein schaurig-schönes Gruselparadies für Familien.

Zum Jubiläum "260 Jahre Prater"

Das Halloween-Fest wird von drei auf fünf Tage verlängert. "Es gibt heuer keine Parade, Halloween im Wurstelprater wird aber trotzdem spektakulär", versprechen Praterverbands-Präsidentin Silvia Lang und Vizepräsident Fredo Nemec. Im Mittelpunkt stehen heuer vor allem Kinder und Familien.

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Auf die kleinen Gäste warten Stationen zum Kürbisschnitzen, Kinderschminken und Basteln. Auch Zaubershows ein Mitmachzirkus und Luftburgspringen wird geboten. Dazu gibt es ein Bühnenprogramm am Riesenradplatz und kleine Geschenke wie Eis, Chips oder Süßigkeiten. Neu ist auch ein Halloween-Stempelpass: Wer mindestens fünf Stempel sammelt, kann an einer täglichen Verlosung um 17 Uhr teilnehmen.

Grusel statt Parade am 31. Oktober

Ganz ohne Schrecken geht Halloween aber nicht über die Bühne. Am Abend des 31. Oktober sorgen Schauspieler bei verschiedenen Praterattraktionen mit gruseligen Inszenierungen für Gänsehaut. Familien mit kleinen Kindern und Hundebesitzern empfiehlt der Praterverband deshalb ausdrücklich das Nachmittagsprogramm.

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Auch zahlreiche Fahrgeschäfte werden passend zu Halloween dekoriert und bieten eigene Aktionen an. Verkleidungen sind an allen fünf Tagen erwünscht, Waffen und waffenähnliche Gegenstände sind allerdings auch als Kostümzubehör verboten. Für die Anreise empfiehlt der Praterverband die öffentlichen Verkehrsmittel.

nibu, 21.10.2026, 06:15
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