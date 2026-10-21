i Neben halal Würstel-Klassikern wird es auch DJs, Streetfood und ein buntes Kulturprogramm geben. Lukas Ilgner Käsekrainer ohne Schwein Lamm-Bosna – Wiener Würstelstand wird jetzt halal Lamm-Käsekrainer statt Schweinswürstel: Unter dem Motto "Halal Isst Wurst" wird der Wiener Würstelstand zum Treffpunkt für verschiedene Kulturen. Von Wien Heute 21.10.2026, 06:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Wiener Würstelstand gehört zu Wien wie das Schnitzel oder der Stephansdom. Doch wer auf Schweinefleisch verzichtet, findet auf der klassischen Speisekarte oft nur eine begrenzte Auswahl.

Ein neues Festival will das ändern: Unter dem Motto "Halal Isst Wurst" werden von 23. bis 26. Oktober Würstelstand-Klassiker ohne Schweinefleisch angeboten. Dazu gibt es zwei Tage lang Musik, Streetfood und ein Kulturprogramm.

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Von der Käsekrainer bis zum Lamm-Hotdog

Beim kulinarischen Angebot bleibt vieles vertraut, auf Schweinefleisch wird während des Aktionszeitraums allerdings komplett verzichtet. Stattdessen stehen unter anderem Lamm-Käsekrainer, eine Rinds-Käsekrainer und Lammbosna auf der Karte. Auch der "Barca-Dog" mit Wagyu-Bratwürstel, Salsa Romesco und eingelegten Zitronen ist dabei. Ergänzt wird das Sortiment durch vegetarische Speisen.

Die Bilder des Tages i ?

Das Festival entstand aus einer Diskussion im vergangenen Jahr. Dabei ging es um die Frage, ob das Angebot am Würstelstand bestimmte Menschen ausschließt, heißt es von den Veranstaltern.

DJs und Lamm vom Holzkohlegrill

Am Freitag, 23. Oktober, wird der Würstelstand bei der U4-Station Spittelau von 19 bis 24 Uhr zur Bühne für eine DJ-Nacht. Die Kollektive SWANA Haus und Spice Mixers bringen Musik aus Südwestasien, Nordafrika und Südasien an den bekannten Wiener Treffpunkt.

Am Samstag, 24. Oktober, geht es ab 12 Uhr beim Würstelstand in der Pfeilgasse 1 in Wien-Josefstadt weiter. Gemeinsam mit Koch Moiz Rehan gibt es Bio-Lamm vom Holzkohlegrill. Serviert wird das Fleisch mit Knoblauchcreme, Muttabal und Sumachzwiebeln im Hotdogweckerl. Eine lange Tafel, Brettspiele und Gespräche sollen dazu einladen, länger zu bleiben und miteinander ins Gespräch zu kommen. Bei Open Decks können Besucher auch selbst Musik beisteuern.