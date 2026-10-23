i Wer zwischen April und Juni einen planbaren Krankentransport nutzte, könnte jetzt Post von der ÖGK bekommen. Es gibt aber Ausnahmen. Google Street View Jetzt kassiert Krankenkasse 87.000 Rechnungen: ÖGK schickt dir nun Zahlungsbriefe Rund 87.000 Rechnungen für Krankentransporte werden nun von der Krankenkasse verschickt. Betroffene müssen binnen 30 Tagen zahlen. Von Newsdesk Heute 23.10.2026, 19:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tausende Österreicher bekommen derzeit Post von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). Insgesamt werden rund 87.000 Rechnungen für bestimmte Krankentransporte aus den Monaten April bis Juni 2026 verschickt. Wer eine Zahlungsaufforderung erhält, sollte die Frist im Auge behalten: Ab Erhalt bleiben 30 Tage, um den Betrag zu begleichen.

Hintergrund ist eine Regelung, die seit Juli 2025 gilt. Für bestimmte planbare Krankentransporte müssen ÖGK-Versicherte seither einen Kostenbeitrag leisten. Betroffen sind etwa Fahrten zu regelmäßigen Therapien, wenn kein akuter medizinischer Anlass vorliegt.

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So viel müssen Betroffene zahlen

Wie hoch der Beitrag ausfällt, hängt davon ab, ob ein Sanitäter den Transport begleitet. Für eine Fahrt ohne Sanitäter werden 7,55 Euro verrechnet, mit Sanitäter sind es 15,10 Euro. Pro Jahr werden höchstens 28 Fahrten berücksichtigt. Die ÖGK verschickt die Rechnungen in mehreren Tranchen. Die ersten Online-Rechnungen wurden Mitte Oktober bereitgestellt, die postalische Zustellung folgt schrittweise. Rund fünf Prozent der insgesamt 87.000 Schreiben werden elektronisch zugestellt.

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Nicht jeder Krankentransport ist kostenpflichtig. Kinder und Personen mit Rezeptgebührenbefreiung müssen den Beitrag nicht zahlen. Auch medizinisch notwendige oder zeitkritische Transporte sind ausgenommen. Dazu zählen unter anderem bestimmte Fahrten zu Dialyse sowie Chemo- und Strahlentherapien.

Wer eine Rechnung erhält, hat 30 Tage Zeit für die Zahlung. Wird innerhalb dieser Frist nicht bezahlt, verschickt die ÖGK zunächst eine Zahlungserinnerung. Bei offenen Forderungen von mehr als 151 Euro kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Ratenzahlung vereinbart werden. Laut ÖGK ist die Zahl der Krankentransporte im Vergleich der ersten sechs Monate 2025 mit dem gleichen Zeitraum 2026 leicht zurückgegangen. Als mögliche Gründe nennt die Kasse sowohl die Selbstbeiträge als auch eine seit Mai 2026 präzisierte Definition der Gehunfähigkeit.