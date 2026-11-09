i Bei einem Rollentest erreichte der E-Scooter eine Geschwindigkeit von 62 km/h. (Symbolfoto) istock Alkohol und Drogen? Mit getuntem E-Scooter unterwegs – Lenker liegt im Koma Ein 51-Jähriger stürzte in Bärnbach mit seinem E-Scooter und erlitt schwere Kopfverletzungen. Ein Drogentest fiel positiv aus. Von Österreich Heute 09.11.2026, 12:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr kam es in Bärnbach (Bezirk Voitsberg) zu einem schweren Unfall. Ein 51-jähriger Mann stürzte auf der Hochtregister Straße mit seinem E-Scooter. Nach bisherigen Erkenntnissen war kein anderes Fahrzeug beteiligt.

Der Mann trug keinen Helm und zog sich bei dem Sturz schwere Kopfverletzungen zu. Das Rote Kreuz brachte ihn mit Verdacht auf ein schweres Schädel-Hirn-Trauma ins LKH Voitsberg.

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Mann musste ins künstliche Koma

Im Krankenhaus wurde der 51-Jährige laut Rotem Kreuz Voitsberg-Köflach in ein künstliches Koma versetzt. Anschließend wurde er zur weiteren Behandlung in ein Grazer Krankenhaus gebracht.

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Auch die Polizei war im Einsatz. Die Beamten stellten beim Verunglückten deutliche Anzeichen einer möglichen Beeinträchtigung durch Alkohol und Drogen fest. Ein Suchtmitteltest verlief positiv. Ob der Mann zusätzlich alkoholisiert war, soll eine Blutuntersuchung klären. Die Probe wurde an das Institut für Gerichtliche Medizin geschickt.

Scooter war viel zu schnell

Bei der Überprüfung des E-Scooters machten die Polizisten eine weitere Entdeckung: Das Fahrzeug war deutlich leistungsstärker als auf öffentlichen Straßen erlaubt. Während für solche E-Scooter eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h gilt, erreichte das Gefährt bei einem Rollentest ganze 62 km/h.

Wie schnell der 51-Jährige zum Unfallzeitpunkt tatsächlich unterwegs war, ist nicht bekannt. Gegen den Mann wurden Anzeigen wegen des Verdachts der Alkohol- und Suchtmittelbeeinträchtigung sowie mehrerer Verkehrsübertretungen erstattet.