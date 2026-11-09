i Das Transportunternehmen schießt nach 80 Jahren nun (Symbolbild). iStock Das steckt dahinter Nach 80 Jahren – Steirische Traditionsfirma hört auf Nach 80 Jahren ist Schluss! Ein steirisches Familienunternehmen stellt seinen Betrieb ein. Dabei läuft das Geschäft gut. Das steckt hinter dem Aus. Von Österreich Heute 09.11.2026, 12:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Keine Schulden, genügend Aufträge und trotzdem ist bald Schluss! Das steirische Traditionsunternehmen Rattinger Transporte stellt nach 80 Jahren seinen Betrieb ein. Anfang Jänner 2027 fahren die letzten Lkw des Familienbetriebs. Der Grund für das überraschende Aus ist allerdings nicht etwa eine finanzielle Krise.

Ganz im Gegenteil: Das 1947 gegründete Unternehmen mit Standorten in Möderbrugg (Pölstal) und St. Marein bei Neumarkt ist laut eigenen Angaben wirtschaftlich gesund und schuldenfrei. Auch an Aufträgen mangelt es nicht. Dennoch hat sich die Familie dazu entschieden, einen Schlussstrich zu ziehen.

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Familie will mehr Zeit miteinander verbringen

Hinter dem Aus steckt eine persönliche Entscheidung. "Die Entscheidung wurde in unserer Familie einvernehmlich getroffen. Die persönlichen Herausforderungen und Erfahrungen der vergangenen Jahre haben dazu geführt, dass wir unsere Prioritäten neu gesetzt haben", erklären Franz und Ingrid Rattinger gemeinsam mit ihrer Tochter Raffaela laut der "Kleinen Zeitung".

Über Jahrzehnte stand der Betrieb im Mittelpunkt des Familienlebens. Nun wollen die Unternehmer mehr Zeit miteinander verbringen und andere Prioritäten setzen.

"Eine Entscheidung wie diese trifft man nach so vielen Jahrzehnten nicht leichtfertig. Unser Unternehmen war für unsere Familie nie nur ein Arbeitsplatz. Es hat unseren Alltag und unser Leben über Generationen hinweg geprägt. Uns war wichtig, diese Entscheidung selbst zu treffen und den Betrieb damit geordnet und verantwortungsvoll beenden zu können."

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14 Mitarbeiter vom Aus betroffen

Besonders emotional war die Nachricht für die 14 Beschäftigten. Einige von ihnen arbeiten bereits seit 20, 30 oder sogar fast 50 Jahren für das Unternehmen. Teilweise waren sogar mehrere Generationen einer Familie oder Ehepaare bei Rattinger Transporte tätig.

Ende vergangener Woche wurden die Mitarbeiter als Erste persönlich über die Schließung informiert. "Sie haben uns über lange Zeit die Treue gehalten, diese Verbundenheit ist für uns alles andere als selbstverständlich. Dafür möchten wir von Herzen Danke sagen", betont die Familie.

Die Beschäftigten sollen sämtliche gesetzlichen und vertraglichen Ansprüche inklusive Abfertigungen in voller Höhe erhalten. Zusätzlich plant das Unternehmen freiwillige finanzielle Leistungen.

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Alles begann mit einem Holzvergaser-Lkw

Die Geschichte des Familienbetriebs reicht bis ins Jahr 1947 zurück. Damals gründeten Franz Rattinger senior und seine Frau Agnes das Unternehmen mit einem einzigen Lastwagen, der noch mit einem Holzvergaser betrieben wurde.

Aus dem kleinen Nachkriegsbetrieb entwickelte sich über mehrere Generationen ein Transportunternehmen mit zwei Standorten. In den vergangenen Jahrzehnten konzentrierte sich Rattinger Transporte vor allem auf Schüttguttransporte.

Ein Verkauf des Betriebs ist nicht geplant. Stattdessen wird das Unternehmen im Laufe des Jahres 2027 aufgelöst und der Fuhrpark verkauft. Bis Anfang Jänner werden sämtliche bestehenden Aufträge noch wie geplant erledigt.