i Weil ein Hund nachts zu laut bellte, muss sein Herrchen nun tief in die Tasche greifen (Symbolbild), iStock Mitten in der Nacht Weil Hund zu laut bellte: Herrchen musste Strafe zahlen Weil sein Hund eineinhalb Stunden lang bellte, muss ein Steirer tief in die Tasche greifen. Der Mann wehrte sich gegen die Strafe – mit Teilerfolg. Von Österreich Heute 09.11.2026, 13:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn der Vierbeiner zum nächtlichen Ruhestörer wird, kann das für Herrchen teuer werden! Ein Hundehalter aus der Steiermark muss eine Geldstrafe zahlen, weil sein Hund mitten in der Nacht ununterbrochen bellte und damit die Nachbarn um ihren Schlaf brachte.

Zwischen 1 und 2.30 Uhr nachts sorgte das Tier mit seinem anhaltenden Gebell für ordentlich Lärm. Für die Bezirkshauptmannschaft Leibnitz war das zu viel: Sie verhängte eine Geldstrafe von 200 Euro. Dazu kamen weitere 20 Euro Verfahrenskosten.

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Herrchen wehrte sich gegen Strafe

Der Hundehalter wollte das allerdings nicht auf sich sitzen lassen und zog vor das Landesverwaltungsgericht Steiermark. Seine Argumentation: Eine Ermahnung würde ausreichen, eine Geldstrafe sei nicht notwendig.

Doch das Gericht sah das anders. Wer einen Hund hält, muss auch dafür sorgen, dass dieser die Nachtruhe der Nachbarn nicht erheblich stört.

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"Wer einen Hund in einer Wohngegend hält, muss entweder die erforderliche Zeit für deren Betreuung selbst aufbringen oder zumindest eine geeignete Aufsichtsperson bestellen", stellte das Gericht klar, wie die "Presse" berichtet. Der Halter sei auch dann verantwortlich, wenn sein Hund während seiner Abwesenheit durch anhaltendes nächtliches Bellen die Nachbarn erheblich beim Schlafen störe.

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Strafe auf 150 Euro reduziert

Ganz ohne Erfolg blieb die Beschwerde des Steirers allerdings nicht. Das Gericht reduzierte die Geldstrafe von ursprünglich 200 auf 150 Euro. Auch die Verfahrenskosten wurden von 20 auf 15 Euro gesenkt.

Insgesamt muss der Hundehalter damit 165 Euro statt ursprünglich 220 Euro bezahlen. Die reduzierte Strafe sei laut Gericht ausreichend, um den Mann "von weiteren strafbaren Handlungen derselben Art abzuhalten".