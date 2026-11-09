i Wurde tot gefunden: der vermisste Pensionist privat Mann lag in Wohnmobil Traurige Gewissheit – Vater von Star-Anwältin ist tot Tagelang wurde nach dem Vater der steirischen Star-Anwältin Karin Prutsch-Lang, gesucht. Nun herrscht traurige Gewissheit: Der Pensionist ist tot. Von Christian Tomsits 09.11.2026, 14:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Hoffnung war groß, doch nun gibt es traurige Gewissheit! Tagelang bangte die steirische Rechtsanwältin Karin Prutsch-Lang um ihren vermissten Vater (77). Der Pensionist aus Fehring war Ende Oktober mit seinem Wohnmobil zum Fischen nach Slowenien und Kroatien aufgebrochen, kehrte jedoch nicht mehr zurück.

Eine groß angelegte Suche nach dem Steirer begann – wir berichteten. Die Familie setzte sogar 5.000 Euro Belohnung für Hinweise auf seinen Verbleib aus. Zuletzt war der leidenschaftliche Fischer am 30. Oktober in Adrijanci und am 31. Oktober auf einem Campingplatz in Prelog in Kroatien gesehen worden. Auch eine Handypeilung führte in den Nordosten Kroatiens.

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"Mein Vater wurde tot im Wohnmobil gefunden"

Dann wurde das Wohnmobil des Mannes im slowenischen Lendeva lokalisiert. Und es kam zur tragischen Wende: "Mein Vater wurde tot im Wohnmobil gefunden", teilte Tochter Karin Prutsch-Lang gegenüber "Heute" mit.

Suizidgedanken? Es gibt Hilfe. In der Regel berichten wir nicht über Selbsttötungen – außer Suizide erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn du unter Suizidgedanken, Depressionen oder anderen Ausnahmesituationen leidest, bietet die Telefonseelsorge unter der Nummer 142 von 0-24 Uhr kostenlos und anonym schnelle Unterstützung. Weitere Ansprechstellen für Betroffene: Kriseninterventionszentrum Wien: 01/40 69 595

Rat auf Draht: 147

Weisser Ring - Verbrechensopferhilfe: 0800 / 112 112

Die Juristin bittet nach der erschütternden Nachricht darum, die Suche einzustellen. Unter welchen Umständen der 77-Jährige ums Leben kam, ist derzeit noch unklar.