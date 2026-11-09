i Wie es mit den insolventen Firmen weitergehen wird, ist zur Stunde noch unklar. iStock 364.000 Euro Schulden Nächste Firmenpleite kostet 21 Menschen den Job Die Kremmel & Schneider GmbH ist insolvent. 21 Mitarbeiter, darunter sieben Lehrlinge, sind betroffen. Das Unternehmen wird geschlossen. Von Michael Rauhofer-Redl 09.11.2026, 20:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die nächste Firmenpleite ist fix! Über das Vermögen der Kremmel & Schneider GmbH wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Das seit 1999 bestehende Elektrotechnik-Unternehmen konnte seine finanziellen Schwierigkeiten trotz eines bereits abgeschlossenen Sanierungsverfahrens nicht überwinden. Jetzt steht die endgültige Schließung bevor.

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) mitteilt, sind 131 Gläubiger mit Verbindlichkeiten von insgesamt rund 364.000 Euro betroffen. Auch 21 Mitarbeiter müssen um ihre berufliche Zukunft bangen, darunter acht Angestellte, sechs Arbeiter und sieben Lehrlinge.

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Sanierung scheiterte an fehlenden Aufträgen

Bereits am 30. Jänner 2026 war über das Unternehmen ein Sanierungsverfahren eröffnet worden. Die Gläubiger hatten einem Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent zugestimmt. Die erste Zahlung konnte noch geleistet werden, bei der zweiten, Ende Oktober fälligen Rate war jedoch Schluss.

Als Hauptgrund für die neuerliche Insolvenz nennt das Unternehmen eine massive Verschlechterung der Auftragslage. Die erhofften Umsätze blieben aus. Zwei größere Projekte hätten noch dringend benötigtes Geld bringen sollen, kamen letztlich aber nicht zustande.

Unternehmen wird endgültig geschlossen

Die Kremmel & Schneider GmbH war in den Bereichen Elektroinstallationen, Elektromobilität, Smarthome sowie Netzwerk- und Sicherheitstechnik tätig. Unter der Marke "Sontec" entwickelte und vertrieb die Firma zudem spezielle Elektronik- und Steuerungslösungen.

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Die Vermögenswerte bestehen unter anderem aus offenen Kundenforderungen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung. Teile davon sind allerdings bereits durch Sicherheiten oder Pfändungen belastet. Der Masseverwalter muss die tatsächliche Vermögenslage erst prüfen.

Eine Rettung ist diesmal nicht geplant: Das Unternehmen hat der sofortigen Schließung ausdrücklich zugestimmt. Der Betrieb soll nicht fortgeführt, sondern liquidiert werden.

Damit endet nach rund 27 Jahren die Geschichte des Elektrotechnik-Unternehmens.