Sessellift steht still! Großeinsatz am Wilden Berg

Plötzlich steht der Sessellift still, Rauch steigt auf und zwei Mitarbeiter sind verschwunden! Was nach einem dramatischen Unglück klingt, war am Samstag (7. November) am Wilden Berg in Mautern (Steiermark) zum Glück nur eine Übung. Zahlreiche Einsatzkräfte probten dort den Ernstfall – unter besonders schwierigen Bedingungen.
Das Szenario hatte es in sich: Ein schweres Unwetter zwang die Betreiber der Doppelsesselbahn, den Betrieb einzustellen. Doch damit nicht genug: Wegen eines simulierten technischen Defekts funktionierte auch der Notantrieb nicht mehr. Die Fahrgäste saßen fest.
Gleichzeitig wurde ein Unfall mit Rauchentwicklung in der Antriebsstation angenommen. Zwei Mitarbeiter galten als vermisst. Auch die Zufahrt auf den Berg war laut Übungsszenario durch schwere Unwetterschäden zunächst nicht möglich.
Für die Einsatzkräfte bedeutete das gleich mehrere Herausforderungen auf einmal. Sie mussten die festsitzenden Fahrgäste aus der Sesselbahn retten und gleichzeitig nach den vermissten Mitarbeitern suchen.
Doch auch im weitläufigen Tierpark befanden sich noch Besucher. Suchtrupps mussten diese aufspüren, sammeln und sicher ins Tal bringen. Zusätzlich wurden medizinische Notfälle simuliert.
An der groß angelegten Übung waren laut den Angaben rund 120 Einsatzkräfte und 110 Statisten beteiligt. In der abschließenden Aufstellung werden hingegen 110 Einsatzkräfte und 120 Statisten genannt.
Neben Polizei, Feuerwehr und Bergrettung waren auch das Rote Kreuz und die ÖAMTC-Flugrettung eingebunden. Zwei Hubschrauber von Polizei und ÖAMTC sowie rund 30 Einsatzfahrzeuge kamen zum Einsatz.
Damit die Übung möglichst realistisch ablief, erfuhren die Einsatzkräfte erst bei ihrer Ankunft, mit welcher Notlage sie konfrontiert werden würden. Die Feuerwehr und die Bergrettung Mautern lösten im Rahmen des Szenarios Gebietsalarm aus und forderten weitere Unterstützung an.
Wie wichtig solche Vorbereitungen sind, betont Peter Weichbold, Geschäftsführer der Planai-Hochwurzen-Bahnen, die den Wilden Berg betreiben.
"Die Sicherheit unserer Gäste sowie unserer Kolleginnen und Kollegen hat für uns oberste Priorität. Im heurigen Sommer haben 109.000 Gäste den Wilden Berg besucht. Gerade auf einem so weitläufigen Gelände müssen wir auf unterschiedliche Situationen vorbereitet sein. Gewitter und Stürme können auch uns treffen. Deshalb ist es wichtig, gemeinsam mit den Einsatzorganisationen realitätsnah zu üben, Abläufe zu überprüfen und die Zusammenarbeit zu trainieren. Im Fall der Fälle müssen alle Handgriffe ineinandergreifen. Mein Dank gilt allen Beteiligten für ihr Engagement und die wertvolle Zusammenarbeit", so Weichbold.
Die bei der Übung gewonnenen Erfahrungen sollen nun in die weitere Notfallplanung am Wilden Berg einfließen.