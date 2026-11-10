i Weil eine Lenkerin zu langsam fuhr, brach ein Streit aus (Symbolbild). iStock Nächtlicher Streit in Graz Frau fährt nur 30 km/h – dann rastet Lenker aus Weil ihm eine junge Autofahrerin in Graz zu langsam unterwegs war, verlor ein Mann die Geduld. Der Streit landete schließlich vor Gericht. Von Österreich Heute 10.11.2026, 11:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine nächtliche Autofahrt in Graz endete für zwei junge Frauen mit einem Schock! Weil eine Lenkerin auf dem Eggenberger Gürtel nur mit 30 km/h unterwegs war, geriet ein anderer Autofahrer in Rage. Der Mann soll die junge Frau bedrängt und mit seinem Fahrzeug abgedrängt haben. Nun musste er sich am Straflandesgericht Graz verantworten.

Frau fuhr zu langsam

Der angeklagte Rumäne konnte die Aufregung um seine Fahrweise nicht nachvollziehen. Vielmehr störte ihn, dass die Frau mitten in der Nacht auf einer nahezu leeren Straße so langsam unterwegs gewesen war.

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"Die Straße war leer, sie fuhr trotzdem mitten in der Nacht nur einen 30er. Natürlich hab‘ ich durchs offene Autofenster rüber gefragt, wo sie denn ihren Führerschein gemacht hat“, erklärte er vor Gericht in der "Kleinen Zeitung".

Auch seine Bremslichter habe er eingesetzt, um die Lenkerin auf ihre langsame Fahrweise aufmerksam zu machen. Dass er sie abgedrängt oder eine Vollbremsung hingelegt habe, bestritt der Familienvater jedoch. Gebremst habe er lediglich wegen einer roten Ampel.

Junge Frauen fühlten sich bedroht

Die beiden Frauen schilderten den Vorfall anders. Die Lenkerin gab an, dass der Mann sie vermutlich abgedrängt habe. Auch ihre Beifahrerin konnte sich nicht mehr an alle Einzelheiten erinnern. Beide waren sich allerdings einig, dass sie sich durch das Verhalten des Mannes bedroht gefühlt hatten. "Es war ein Schock", berichtete eine der Zeuginnen.

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Neben Nötigung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit stand auch der Vorwurf der Sachbeschädigung im Raum. Der Angeklagte soll das Auto der jungen Frau mit seinem Fahrzeug touchiert und dabei Kratzer verursacht haben.

Kratzer stammten womöglich von Oma

Doch ausgerechnet bei den Schäden am Auto kamen Zweifel auf. Richter Martin Heissenberger hinterfragte, wie die Lenkerin einen möglichen Zusammenstoß bei rund 50 km/h nicht bemerkt haben konnte.

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Schließlich räumte die junge Frau ein, dass die Kratzer möglicherweise schon vor dem Vorfall vorhanden gewesen waren. Das Auto hatte zuvor ihrer Großmutter gehört. Die Schäden könnten also auch von ihr stammen.

790 Euro Geldbuße für Lenker

Der Vorwurf der Sachbeschädigung war damit für den Richter nicht mehr aufrechtzuerhalten. Wegen des Drängelns wurde dem bislang unbescholtenen Mann eine Diversion angeboten. Der Angeklagte nahm das Angebot an und muss eine Geldbuße von 790 Euro bezahlen.