i Der 23-jährige Tatverdächtige wurde noch am Tatort festgenommen. (Symbolfoto) Getty Images Gutachten beantragt Frau mit Hammer getötet – Verdächtiger ohne Emotion Im September wurde eine 24-Jährige in Graz brutal getötet. Der mutmaßliche Täter zeigte sich emotionslos. Näheres soll ein Gutachten klären. Von Österreich Heute 10.11.2026, 11:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Bluttat am zentralen Grazer Bischofsplatz sorgte Anfang September für Entsetzen. Eine 24-jährige Frau wurde in ihrer Wohnung mit einem Hammer getötet. Als dringend tatverdächtig gilt der 23-jährige Bruder ihres Freundes.

Der Mann wurde noch am Tatort festgenommen und sitzt seither in der Justizanstalt Graz-Jakomini in Untersuchungshaft. Laut "Krone" hat er die Tat gestanden. "Ich hatte so einen Hass auf sie", soll er bei seiner Einvernahme erklärt haben.

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Streit um 14-jährige Schwester

Hinter der Tat soll ein länger andauernder Streit stecken. Die 24-Jährige habe versucht, eine Annäherung des Verdächtigen an ihre erst 14-jährige Schwester zu verhindern.

Am 3. September soll der 23-Jährige mit einem Hammer bewaffnet durch ein Fenster in die Wohnung seines Bruders und dessen Freundin eingedrungen sein. Die junge Frau versuchte offenbar, sich im Schlafzimmer vor ihm in Sicherheit zu bringen. Doch der Verdächtige soll die Tür mit dem Hammer eingeschlagen haben, bis er ins Zimmer gelangen konnte. Dort soll er mehrfach auf die 24-Jährige eingeschlagen haben.

Gutachten soll Gefährlichkeit klären

Der 23-Jährige soll sich bei seinem Geständnis emotionslos gezeigt haben. Ob bei ihm eine psychische Störung vorliegt, soll nun ein Gutachten klären. Dabei geht es auch um die Frage, ob von ihm weiterhin eine Gefahr ausgeht.

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"Hinweise auf eine Unzurechnungsfähigkeit zum Tatzeitpunkt bestehen aktuell nicht", erklärte Staatsanwaltschaftssprecher Christian Kroschl gegenüber der "Krone". Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Für den Verdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.