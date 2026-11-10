i iStock Auch in der Steiermark Abzocke ausgeweitet! Firma kassiert für Kirchenaustritt Wer aus der Kirche austreten will, muss dafür nichts bezahlen. Doch eine Firma kassiert dafür fast 90 Euro. Jetzt warnen Behörden vor der Kostenfalle. Von Österreich Heute 10.11.2026, 12:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vorsicht, Abzocke-Falle! Wer in Österreich aus der Kirche austreten möchte, kann das grundsätzlich kostenlos erledigen. Doch ein privater Online-Anbieter verlangt für genau diesen Vorgang satte 89,90 Euro. Immer mehr Menschen fallen offenbar auf das Angebot herein. Die Arbeiterkammer (AK) und die Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark schlagen Alarm.

Mehr als 20 Anträge in nur fünf Tagen

Allein in den vergangenen fünf Tagen gingen bei der Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark mehr als 20 Kirchenaustrittsanträge ein, die über den kostenpflichtigen Online-Dienst übermittelt worden waren.

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"Das ist ja das Tragische, eigentlich kostet der Kirchenaustritt nichts", erklärt Henrike Spann, Leiterin des Sozialreferats der Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark in der "Kleinen Zeitung". Aufmerksam wurden die Mitarbeiter, weil zahlreiche Anträge offenbar vom selben Absender stammten. "Aufgefallen ist das bei uns, weil wir vermehrt Faxe von der gleichen Nummer beziehungsweise Briefe von der gleichen Adresse bekommen haben", berichtet Spann.

Internetseite wirkt wie eine Behörde

Hinter dem Angebot auf der Internetseite kirchenbeitrag.com steckt laut AK das US-Unternehmen SmartWay Solutions LLC mit Sitz in Newark im US-Bundesstaat Delaware.

Besonders tückisch: Die Webseite verwendet rot-weiß-rote Farben und erweckt damit den Eindruck eines offiziellen österreichischen Angebots. Tatsächlich handelt es sich um einen privaten Dienstleister, der für die Übermittlung der Austrittserklärung 89,90 Euro verlangt. Zunächst waren Fälle in Tirol und Kärnten bekannt geworden, mittlerweile sind auch Menschen in der Steiermark betroffen.

Betroffene bekommen bereits Mahnungen

Besonders bitter: Einige Menschen, die den Dienst genutzt haben, wurden bereits zur Zahlung aufgefordert. "Manche bekamen schon Mahnungen, weil das Geld nicht sofort bezahlt wurde", berichtet Spann. Sowohl bei der Arbeiterkammer als auch bei der Bezirkshauptmannschaft gingen bereits entsprechende Anfragen ein.

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So trittst du kostenlos aus der Kirche aus

Wer aus der Kirche austreten möchte, braucht dafür keinen kostenpflichtigen Online-Dienst. Der Austritt kann direkt über die zuständige Behörde abgewickelt werden und ist grundsätzlich kostenlos.

Lediglich für eine gesonderte Austrittsbestätigung kann eine Gebühr anfallen. Bei der Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark beträgt diese 44,10 Euro. Eine solche Bestätigung wird allerdings nicht in jedem Fall benötigt.

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Arbeiterkammer gibt wichtige Tipps

Die AK rät dazu, bei kostenpflichtigen Internetangeboten zunächst zu prüfen, ob die angebotene Leistung nicht auch kostenlos erhältlich ist.

Außerdem sollten persönliche Daten nicht vorschnell in Online-Formulare eingegeben werden. Unseriöse Anbieter könnten diese Informationen nutzen, um Rechnungen zu verschicken. Im schlimmsten Fall könnten persönliche Daten auch an andere Internetkriminelle weiterverkauft werden.