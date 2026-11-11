i Der Verdächtige konnte festgenommen werden. APA-Images / Laurin Christl Eifersuchts-Drama Mann (38) verschleppt Ex-Freundin – Cobra greift ein Ein 38-Jähriger soll seine Ex-Freundin aus Eifersucht entführt, geschlagen und mit einem Messer bedroht haben. Er wurde festgenommen. Von Newsdesk Heute 11.11.2026, 13:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Alarmfahndung in der Obersteiermark! Aus Eifersucht soll ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag komplett durchgedreht sein. Als eine 37-Jährige mit der der Mann eine jahrelange On-Off-Beziehung geführt haben soll am Dienstag einen Freund besuchte, habe der bereits einschlägig in Erscheinung getretene 38-Jährige dessen Adresse aufgesucht.

Dort soll er die Eingangstüre beschädigt und die Frau gewaltsam in sein Fahrzeug gezerrt haben. In weiterer Folge habe der Mann die 37-Jährige gegen ihren Willen entführt, mehrfach geschlagen und mit einem Klappmesser bedroht.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Hubschrauber im Einsatz

Nach dem Vorfall alarmierte der Freund des Opfers kurz vor 10.30 Uhr die Polizei. Es wurde eine umgehende Alarmfahndung nach dem Fahrzeug des Verdächtigen eingeleitet. Sämtliche Polizeistreifen der Region und auch Beamte des Einsatzkommandos Cobra waren daran beteiligt.

Aus der Luft erhielten die Einsatzkräfte Unterstützung von einem Polizeihubschrauber. Für den Fall einer möglichen Geisellage wurde zudem vorsorglich die Verhandlungsgruppe alarmiert. Wenig später konnten die Beamten das Fahrzeug des Mannes im Bereich der Fölzklamm bei Thörl ausfindig machen.

Die Bilder des Tages i ?

Verdächtiger bestreitet Vorwürfe

Die Polizisten nahmen die Verfolgung des 38-Jährigen auf. Die Cobra-Beamten wurden vom Hubschrauber zum Einsatzort gebracht. Der Tatverdächtige konnte von der Polizei festgenommen werden. In weiterer Folge befreiten die Beamten die Frau aus ihrer Lage. Die 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ins LKH Hochsteiermark gebracht.

Hilfe bei Gewalt Die Polizei erinnert – auch anlässlich der kurz bevorstehenden Kampagne "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" – einmal mehr daran, dass Gewalt in der Privatsphäre keine Privatsache ist. Betroffene und Angehörige können sich jederzeit an spezialisierte Opferschutzeinrichtungen sowie die Polizei wenden. Unterstützung bieten unter anderem die Gewaltschutzzentren (www.gewaltschutzzentrum.at) und die Frauenhelpline gegen Gewalt unter 0800 222 555. In akuten Gefahrensituationen sollte umgehend der Polizeinotruf 133 verständigt werden.

Der Tatverdächtige bestreitet die gegen ihn erhobenen Gewaltvorwürfe. Gegen ihn wurde ein Waffenverbot sowie ein Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben wurde der 38-Jährige in eine Justizanstalt gebracht. Er befindet sich bis auf Weiteres in Haft. Die weiteren Ermittlungen werden vom LKA Steiermark geführt.