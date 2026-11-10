i Rund 30 Polizeistreifen und ein Hubschrauber waren bei der Großfahndung in Bruck an der Mur im Einsatz. (Symbolfoto) IMAGO/CHROMORANGE Großeinsatz mit 30 Streifen Überfall erfunden – jetzt muss Mann 12.000 Euro zahlen Ein angeblicher Raubüberfall sorgte für einen riesigen Polizeieinsatz. Doch die Geschichte war erfunden. Für einen 25-Jährigen hat das jetzt Folgen. Von Österreich Heute 10.11.2026, 22:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Notruf löste Mitte März in Bruck an der Mur (Steiermark) eine Großfahndung aus. Ein 25-Jähriger hatte der Polizei gemeldet, dass ihn zwei Männer mit einem Messer bedroht und versucht hätten, seine Geldbörse zu stehlen.

Die Polizei rückte daraufhin mit rund 30 Streifen und einem Hubschrauber aus. Die Beamten suchten nach den angeblichen Tätern – doch die gab es offenbar gar nicht.

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Schnittverletzungen selbst zugefügt

Bei den Ermittlungen kamen immer mehr Zweifel an der Geschichte auf. Schließlich gab der Mann aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag bei einer weiteren Einvernahme zu, den Überfall erfunden zu haben, berichtet die "Kleine Zeitung".

Auch die oberflächlichen Schnittverletzungen, die er als Beweis für den Angriff angegeben hatte, soll er sich selbst zugefügt haben.

Warum er die Geschichte erfunden hatte, konnte der 25-Jährige laut Staatsanwaltschaft nicht erklären. Ihm sei es damals nicht gut gegangen, gab er bei seiner Einvernahme an.

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Knapp 12.000 Euro für Polizeieinsatz

Die Folgen sind für den Steirer nun teuer. Die Polizei beziffert die Kosten für die Großfahndung auf knapp 12.000 Euro. Diesen Betrag muss der 25-Jährige ersetzen, weil er den Einsatz laut Polizei vorsätzlich durch eine falsche Notmeldung ausgelöst hatte.

Doch damit nicht genug: Die Staatsanwaltschaft Leoben hat Ende Oktober Anklage gegen den Mann erhoben. Ihm werden falsche Beweisaussage, Verleumdung und das Vortäuschen einer mit Strafe bedrohten Handlung vorgeworfen.

Prozess bereits nächste Woche

Am 18. November muss sich der 25-Jährige vor Gericht verantworten. Im Fall einer Verurteilung drohen ihm bis zu fünf Jahre Haft.

Laut Staatsanwaltschaft hat sich der Mann bei seiner Beschuldigteneinvernahme bereits geständig gezeigt. Für ihn gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.