i Immer mehr Wintersportler mieten ihre Ski für eine ganze Saison. iStock Großer Umbruch Sporthandel: Hervis schließt, Familienbetrieb baut aus Während eine große Sporthandelskette eine Filiale geschlossen hat, baut ein Familienbetrieb aus. Auch die Wünsche der Kunden verändern sich. Von Österreich Heute 11.11.2026, 14:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im steirischen Deutschlandsberg verändert sich der Sporthandel. Hervis hat seine Filiale im September geschlossen. Intersport Pilz hingegen investierte rund drei Millionen Euro in den Umbau seines Geschäfts.

Seit 5. November können Kunden auf 2.000 Quadratmetern einkaufen. Neben einer größeren Fahrradabteilung gibt es neue Werkstätten und eine KI-gestützte Laufanalyse.

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Immer mehr Menschen mieten ihre Ski

Auch beim Einkaufen selbst verändert sich einiges. Statt teure Ski zu kaufen, leihen immer mehr Kunden ihre Ausrüstung gleich für die ganze Wintersaison aus.

Intersport Pilz bietet die Saisonmiete inzwischen nicht nur für Kinder, sondern auch für Jugendliche und Erwachsene an. Im Vorjahr verlieh die Intersport-Gruppe laut Geschäftsführer Bernhard Pilz rund 8.000 Paar Ski, berichtet die "Kleine Zeitung". Heuer wurde bereits vor Saisonbeginn die Hälfte dieses Werts erreicht.

Seit 30 Jahren im Geschäft

Dass sich kleine Sportgeschäfte trotz Online-Konkurrenz behaupten können, zeigt auch Sport Überbacher in Leibnitz. 1996 startete Franz Überbacher auf 150 Quadratmetern in einer ehemaligen Schnapsbrennerei. Heute umfasst das Familiengeschäft 600 Quadratmeter. Mittlerweile kaufen dort sogar die Kinder und Enkel langjähriger Stammkunden ein.

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"Wir haben immer schon sehr viel Wert auf Service gelegt", erklärt Überbacher gegenüber der "Kleinen Zeitung". Zum 30-jährigen Jubiläum lockt der Betrieb mit wechselnden Vergünstigungen und einem Gewinnspiel.

Sorge um die nächste Skifahrer-Generation

Eine Herausforderung sehen die Händler beim Nachwuchs. Während Schulskikurse laut Oliver Überbacher wieder stärker gefragt sind, warnt Intersport-Chef Pilz vor dem Verschwinden kleiner Skilifte.

Gerade dort würden Kinder das Skifahren lernen. Fehlen diese Möglichkeiten, könnte langfristig auch der Nachwuchs auf Österreichs Skipisten ausbleiben.