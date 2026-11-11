i Die Beamten kamen dem Mitarbeiter auf die Schliche. iStock Autoteile verkauft Gleich zwei Chefs bestohlen – Mitarbeiter im Visier Ein 33-Jähriger soll über Monate Autoteile und Werkzeug aus Werkstätten gestohlen haben. Jetzt ermittelt die Polizei gegen ihn und einen Komplizen. Von Österreich Heute 11.11.2026, 15:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ausgerechnet der eigene Mitarbeiter soll sich über Monate am Lager bedient haben! Ein 33-Jähriger aus Graz steht im Verdacht, gleich zwei seiner Arbeitgeber bestohlen zu haben. Der Schaden geht laut Polizei in die Zehntausenden Euro. Auch ein mutmaßlicher Komplize geriet ins Visier der Ermittler.

Autoteile verschwanden aus Lager

Der 33-Jährige war in einer Kfz-Werkstätte im Bezirk Graz-Umgebung beschäftigt. Zwischen Mai 2025 und März 2026 soll er dort Räumungsarbeiten im Lager ausgenutzt haben, um zahlreiche Fahrzeugteile mitgehen zu lassen.

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Darunter befanden sich Heckklappen, Rückleuchten, Scheinwerfer und Autoradios. Die gestohlenen Teile soll der Mann anschließend anderen Händlern zum Kauf angeboten haben.

Genau das wurde ihm offenbar zum Verhängnis: Die betroffene Firma bekam Wind von den angebotenen Autoteilen und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Auch früherer Arbeitgeber betroffen

Bei den Ermittlungen stießen die Beamten auf einen weiteren Verdachtsfall. Der 33-Jährige hatte zuvor in einer Kfz-Werkstätte in Graz gearbeitet. Auch dort sollen zwischen September 2023 und Juni 2024 Werkzeuge und andere Werkstätten-Utensilien verschwunden sein.

Laut Polizei soll der Mann auch für diese Diebstähle verantwortlich sein. Insgesamt entstand den beiden Betrieben ein Schaden von mehreren zehntausend Euro.

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Polizei findet Diebesgut in Wohnhaus

Im Zuge der Ermittlungen geriet auch ein 39-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ins Visier der Polizei. Bei ihm soll der mutmaßliche Dieb die entwendeten Gegenstände zwischengelagert haben.

Tatsächlich konnten die Ermittler im Wohnhaus des 39-Jährigen Diebesgut sicherstellen. Die Gegenstände wurden der betroffenen Firma wieder ausgehändigt.

Bei ihren Einvernahmen bestritten beide Männer die Vorwürfe. Sowohl der 33-Jährige als auch sein mutmaßlicher Komplize wurden auf freiem Fuß angezeigt.