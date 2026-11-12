i Weil Bäche austrocknen, müssen Feuerwehren nach neuen Wasserquellen suchen. iStock Es ist viel zu trocken! Feuerwehren in Wassernot: Nun sollen Pools aushelfen In Oberösterreich wird teils das Löschwasser knapp. Feuerwehren müssen sich mit ungewöhnlichen Lösungen behelfen. Sogar ein Biber hilft mit. Von Österreich Heute 12.11.2026, 09:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die anhaltende Trockenheit stellt Feuerwehren in Oberösterreich vor Probleme. Weil Bäche immer weniger Wasser führen und mancherorts kaum noch etwas aus den Hydranten kommt, suchen die Einsatzkräfte nach Alternativen.

In Jeging (Bezirk Braunau) wurde die Bevölkerung deshalb aufgerufen, ihre Swimmingpools vorerst nicht auszulassen. Das Wasser könnte bei einem Brand dringend gebraucht werden.

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Güllefass als Wasserreserve

Weil die Mattig zunehmend austrocknete, musste die Freiwillige Feuerwehr Jeging umdenken. Kommandant Markus Wiesauer organisierte ein 5.500-Liter-Güllefass, das im Ernstfall zusätzliches Löschwasser liefern soll.

Außerdem steht ein Wassercontainer mit 8.000 Litern bereit. Bei einem Alarm werden mittlerweile automatisch ein weiterer Tankwagen und ein zusätzliches Löschfahrzeug angefordert. Im Notfall kann auch Wasser vom rund neun Kilometer entfernten Grabensee geholt werden. "Ich möchte nicht erleben, dass wir bei einem Brand zu wenig Wasser haben", erklärt Wiesauer der "Kronen Zeitung".

Biber wird zum unerwarteten Helfer

Auch in Helfenberg (Bezirk Rohrbach) ist die Lage angespannt. Weil die Hydranten kaum noch Wasser liefern, bat die Feuerwehr die Bevölkerung, private Wasserreserven zu melden.

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Unerwartete Unterstützung kommt dort aus der Tierwelt: Ein Biber hat die Steinerne Mühl aufgestaut. Das entstandene Wasserreservoir kann die Feuerwehr im Ernstfall nutzen.

Feuerwehrchef fordert Unterstützung

In Jeging sieht Kommandant Wiesauer allerdings auch die Politik gefordert. Die Feuerwehr habe ihre zusätzlichen Wasserreserven selbst organisiert. Vom Land Oberösterreich sei trotz Gesprächen bislang keine finanzielle Hilfe für weitere Löschwasserbehälter gekommen.

Für eine ausreichende Löschwasserversorgung ist laut Markus Voglhuber vom Landesfeuerwehrkommando Oberösterreich gesetzlich die jeweilige Gemeinde unter Verantwortung des Bürgermeisters zuständig.

Die Feuerwehren hoffen nun auf ausreichend Niederschlag. Bis dahin müssen sie sich für mögliche Brände mit zusätzlichen Wasserreserven absichern.