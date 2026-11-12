i Die Polizei nahm die beide Ruhestörer fest. Pressefoto Scharinger Einsatz eskaliert Ruhestörung! Zwei Männer von Polizei festgenommen Eine Ruhestörung hat am Mittwochabend in Neuhofen an der Krems (Bez. Linz-Land) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Am Ende gab es zwei Festnahmen. Von Andreas Neumayer 12.11.2026, 09:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gegen 20 Uhr wurde eine Polizeistreife am Mittwoch zu einer Ruhestörung nach Neuhofen an der Krems gerufen. Zwei Männer sollen dort für Lärm gesorgt haben.

Die Beamten trafen die beiden Verdächtigen, einen 40-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land und einen 39-Jährigen, wenig später in einer nahegelegenen Wohnung an.

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Männer widersetzten sich Festnahme

Bei der Kontrolle kam es zu Problemen: Laut Polizei sollen sich beide Männer der Amtshandlung widersetzt haben. Der 39-Jährige wollte sich zudem nicht ausweisen und soll Suchtgift bei sich gehabt haben.

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Die Beamten nahmen daraufhin beide Männer vorläufig fest. Auf sie kommen nun Anzeigen zu