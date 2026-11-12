i Drei mutmaßliche Einbrecher gingen der Polizei ins Netz. iStock Täter bis nach Wien verfolgt Frau überrascht Einbrecher - dann schnappt Falle zu Als eine Linzerin nach Hause kam, waren Einbrecher in ihrer Wohnung. Die Frau reagierte blitzschnell. Von Andreas Neumayer 12.11.2026, 09:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schock für eine Frau in Linz: Als sie am 3. November gegen 19.50 Uhr nach Hause kam, überraschte sie zwei Einbrecher in ihrer Erdgeschoßwohnung. Die Täter ergriffen sofort die Flucht durch die Terrassentür. Doch die Bewohnerin ließ sich nicht einschüchtern.

Sie rief lautstark nach ihrer Nachbarin, die daraufhin die Polizei verständigte. Gleichzeitig verfolgte die Linzerin die Flüchtenden und konnte beobachten, wie sie zu einem Auto liefen. Dort wartete bereits ein dritter Komplize am Steuer. Das Trio entkam zunächst mit gestohlenem Schmuck.

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Ermittler verfolgen Einbrecher bis nach Wien

Der Hinweis der Frau brachte die Polizei auf die richtige Spur. Die Ermittler konnten das Fluchtfahrzeug, einen Mietwagen, in Wien ausfindig machen. Spezialisten des Landeskriminalamtes Oberösterreich nahmen die Verdächtigen ins Visier und beobachteten auch, wie sie das Fahrzeug wechselten.

Am 5. November schlugen die mutmaßlichen Einbrecher erneut zu. Zunächst fuhren sie nach Wiener Neustadt, wo sie mehrere Wohnsiedlungen auskundschafteten. Über einen Balkon wollten sie in eine Wohnung gelangen. Doch der anwesende Hausbesitzer bemerkte die Eindringlinge und schrie laut auf. Die Männer flüchteten.

Über Balkon in Wohnung geklettert

Wenig später versuchten sie ihr Glück in Baden bei Wien. Dort kletterten sie außen über eine Eisenstange auf einen Balkon im zweiten Stock und brachen die Balkontür auf. Ihre Beute: lediglich ein geringer Betrag an Münzgeld.

Diesmal kamen sie nicht weit. Unmittelbar nach dem Einbruch griffen die Ermittler zu und nahmen die drei Männer fest. Es handelt sich um drei kosovarische Staatsbürger im Alter von 32, 35 und 37 Jahren.

Gestohlener Schmuck wieder aufgetaucht

Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung fanden die Beamten einen Großteil des Schmucks, der aus der Linzer Wohnung gestohlen worden war. Die Besitzerin bekam ihre Wertgegenstände zurück.

Bei den Einvernahmen zeigten sich die drei Beschuldigten laut Polizei zu den drei geschilderten Taten sowie einem weiteren Einbruch in Baden am 31. Oktober grundsätzlich geständig.

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Auch ein Wohnungseinbruch in Wilhering (Bezirk Linz-Land) Anfang November konnte dem Trio zugeordnet werden. Dort waren die Täter ebenfalls über einen Balkon im ersten Stock eingestiegen.

Die drei Männer wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Einbrüchen laufen.

Polizei dankt mutiger Bewohnerin

Landespolizeidirektor Andreas Pilsl lobte die Zusammenarbeit der Ermittler und bedankte sich ausdrücklich bei der Linzerin.

Die Bilder des Tages i ?

"Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Dieses Sprichwort trifft in diesem Fall punktgenau zu. Durch das perfekte Zusammenspiel zwischen Ermittlern und den Beamten der EGS konnten dieser Krug gebrochen und weitere Einbrüche verhindert werden."

Auch die Beobachtung der Frau sei ein entscheidendes Puzzlestück für den Fahndungserfolg gewesen