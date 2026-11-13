i Microsoft kämpft weiter gegen den Ausfall vieler Systeme. REUTERS/Fabian Bimmer Noch immer keine Lösung Microsoft-Ausfall! Konzern bekommt Panne nicht in Griff Die weltweite Microsoft-Störung hält weiter an. Die Reparatur der ausgefallenen Dienste gestaltet sich schwieriger als erwartet. Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 09:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der weltweite Microsoft-Ausfall entwickelt sich zur Geduldsprobe! Auch am Freitagvormittag (13. November) kämpfen Nutzer rund um den Globus mit massiven Problemen bei Microsoft 365. Besonders betroffen sind der E-Mail-Dienst Outlook und weitere Anwendungen des US-Technologiekonzerns. Jetzt gibt Microsoft zu: Die Wiederherstellung der Systeme läuft nicht wie erhofft.

Bereits seit Donnerstagabend versuchen Techniker, die ausgefallenen Dienste wieder zum Laufen zu bringen. Doch die bisherigen Maßnahmen bringen nicht den gewünschten Erfolg. Eine vollständige Behebung der Störung ist weiterhin nicht in Sicht.

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Microsoft räumt Probleme bei Reparatur ein

In mehreren aktuellen Mitteilungen auf der Plattform X erklärt Microsoft, dass die bisherigen Schritte zur Stabilisierung der Server nicht zu einer dauerhaften Verbesserung geführt hätten. Der Konzern versucht unter anderem, den Datenverkehr neu zu verteilen, Verbindungsprotokolle anzupassen und zusätzliche Maßnahmen zur Entlastung der Infrastruktur umzusetzen.

Zwar beobachte man in einzelnen Regionen bereits eine teilweise Erholung. Diese sei allerdings nicht stabil genug. Deshalb prüfe Microsoft nun weitere Möglichkeiten, um die weltweite Infrastruktur wieder zuverlässig zum Laufen zu bringen.

Ausgefallene Server sorgen für Überlastung

Hinter der massiven Störung steckt nach bisherigen Erkenntnissen der unerwartete Ausfall mehrerer Server. Dadurch müssen die verbleibenden Systeme deutlich mehr Datenverkehr bewältigen als üblich.

Besonders betroffen ist die E-Mail-Plattform Exchange Online, über die zahlreiche Unternehmen und Behörden ihre Kommunikation abwickeln.

Auch andere Microsoft-Dienste sind eingeschränkt. Nutzer können teilweise nicht auf ihre Outlook-Postfächer zugreifen, zuletzt bearbeitete Dokumente öffnen oder den KI-Assistenten Copilot verwenden. Bei Microsoft Teams kann es unter anderem zu Problemen mit der Kalenderfunktion kommen.

Auch Österreich von Störung betroffen

Die Auswirkungen sind längst auch in Österreich spürbar. Während in den USA zeitweise mehr als 130.000 Störungsmeldungen bei Downdetector eingingen, häuften sich hierzulande die Beschwerden mit Beginn des Arbeitstages am Freitag.

Besonders unangenehm ist der Ausfall für Unternehmen, die bei ihrer täglichen Arbeit auf Microsoft 365 angewiesen sind. E-Mails können teilweise nicht abgerufen oder verschickt werden, wichtige Arbeitsabläufe geraten ins Stocken.

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Sogar Geheimdienste kämpfen mit Ausfällen

Wie weitreichend die Probleme sind, zeigt sich in Australien. Dort meldeten unter anderem der Geheimdienst und die Bundespolizei technische Schwierigkeiten. Die Regierung aktivierte eine Vereinbarung mit Microsoft, um wichtige Systeme bevorzugt wiederherstellen zu lassen.

Auch das US-Repräsentantenhaus war von Einschränkungen betroffen. Nach bisherigen Angaben geht Microsoft nicht von einem Cyberangriff aus.

Wann ist die Störung endlich behoben?

Darauf gibt es weiterhin keine klare Antwort. Microsoft arbeitet nach eigenen Angaben mit mehreren Teams gleichzeitig an der Wiederherstellung und versucht, zusätzliche Serverkapazitäten verfügbar zu machen.

Eine verbindliche Uhrzeit für das Ende der Störung hat der Konzern nicht genannt. Für Millionen Nutzer heißt es damit weiter warten. Selbst nach stundenlangen Reparaturarbeiten kann Microsoft noch nicht sagen, wann alle Dienste wieder störungsfrei funktionieren.