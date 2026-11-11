i Mit iOS 27.3 soll Siri AI deutlich mächtigere Fähigkeiten bekommen. iStock / Getty Images iPhone-Revolution Siri AI wird um einiges schlauer – Apples große Pläne Apple baut Siri AI radikal um. Künftig soll die KI-Assistentin alle Apps steuern können – doch auch Datenschutzbedenken werden laut. Von Digital Heute 11.11.2026, 22:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lange galt Apples Sprachassistentin Siri als Lachnummer im Vergleich zur Konkurrenz. Doch nun plant der iPhone-Konzern einen radikalen Umbau: Mit iOS 27.3 soll Siri AI deutlich mächtigere Fähigkeiten bekommen.

Künftig kann sich jede iPhone-App in das KI-System einklinken. Siri AI soll dann Apps ansteuern, Funktionen in mehreren Schritten ausführen und sogar über App-Grenzen hinweg arbeiten. Entwickler können das in der aktuellen Beta bereits testen.

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Nach Angaben von heise.de sollen erste Apps mit Siri-Anbindung voraussichtlich im Frühjahr 2027 für iPhone-Nutzer verfügbar sein. Apple-Chef John Ternus bezeichnete die agentischen Fähigkeiten als "vielversprechende Werkzeuge".

Datenschützer warnen

Doch der Umbau hat auch Schattenseiten. Für die neuen Funktionen sammelt Apples Betriebssystem weitreichende persönliche Daten – von Sozialkontakten über familiäre Verhältnisse bis hin zu Kommunikationsmustern.

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Technisch setzt Apple auf das App-Intents-Framework, das bisher für Kurzbefehle und Widgets genutzt wurde. Neu sind Streaming-Antworten, mehrstufige Dialoge und erweiterte Datentypen. Das alte SiriKit-System wird damit endgültig abgelöst.

Ob Siri AI mit dem Umbau endlich zur ernsthaften Konkurrenz wird, bleibt abzuwarten. Klar ist: Apple setzt voll auf künstliche Intelligenz – und nimmt dafür auch Datenschutzrisiken in Kauf.