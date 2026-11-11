Skoda verschenkt jetzt plötzlich Autozubehör an alle

Als nach eigenen Angaben erster Automobilhersteller bietet Skoda sein Zubehör ab sofort kostenlos an. Zu den speziell angefertigten Fahrzeug-Extras gehören unter anderem Getränkehalter, Münzboxen, Haken für USB-Kabel, Handyhalterungen und Ablageboxen. Profitieren können nicht nur Besitzer von neueren Skoda-Fahrzeugen, sondern auch die Fahrer älterer Modelle.
Die Einschränkung: Wer das offizielle Zubehör haben möchte, benötigt Zugang zu einem 3D-Drucker. Denn der Autobauer stellt keine fertigen Produkte zur Verfügung, sondern kostenlose Druckvorlagen zum Selbstausdrucken.
Wie "inside digital" berichtet, stecken hinter den Druckdateien der Innovationsinkubator von Skoda sowie die Design- und Entwicklungsteams. Die Zubehörteile nutzen vorhandene Staufächer, Änderungen am Fahrzeug selbst sind nicht notwendig.
Für die beiden Skoda-Modelle Peaq und Epiq wurden zudem gesonderte Vorlagen angefertigt. Dazu gehören eine Einlage für die Jumbo-Box und ein Organizer für die Mittelkonsole. Ende Oktober fügten die Tschechen weiteres Zubehör hinzu: eine Pommes- und Saucenhalterung für den Enyaq und den Elroq sowie eine praktische Kofferraumhalterung für einen Regenschirm.
Derzeit sind insgesamt 16 Modelle zum Herunterladen und Ausdrucken verfügbar. Für beste Ergebnisse beim 3D-Druck empfiehlt Skoda Einsätze aus ASA oder einem anderen hitzebeständigen Material. Bei einem offenen Drucker ist PETG eine gute Alternative.