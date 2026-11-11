i Ein erstes Zeichen ist, wenn du den Online-Status des Kontakts nicht mehr sehen kannst. pixabay.com WhatsApp-Tipps So erkennst du wirklich, ob dich jemand blockiert hat Du fragst dich, ob ein Kontakt dich auf WhatsApp blockiert hat? Diese Anzeichen verraten es dir – und ein cleverer Trick bringt Gewissheit. Von Digital Heute 11.11.2026, 19:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer den Verdacht hat, von jemandem auf WhatsApp blockiert worden zu sein, kann das leider nicht direkt sehen. Der Messenger zeigt eine Blockierung nicht offen an. Doch es gibt mehrere Hinweise, die darauf hindeuten können.

Ein erstes Zeichen ist, wenn du den Online-Status des Kontakts nicht mehr sehen kannst. Auch das Profilbild verschwindet – stattdessen siehst du nur noch den weißen Standard-Avatar. Zusätzlich wird dir der Status des Kontakts nicht mehr angezeigt, wenn du auf den Namen tippst.

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Ein weiteres Indiz ist laut "chip.de", wenn deine Nachrichten nur noch mit einem Haken markiert werden statt mit zwei. Das bedeutet, dass die Nachrichten zwar gesendet, aber nicht zugestellt werden. Außerdem sind Anrufe bei einem blockierten Kontakt nicht mehr möglich.

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Der Sicherheitscode-Trick

Es gibt auch einen cleveren Weg, um mehr Gewissheit zu bekommen. Öffne den Chat mit dem verdächtigen Kontakt und tippe auf den Namen am oberen Bildschirmrand. Im Dreipunktmenü findest du die Option "Sicherheitscode verifizieren". Wenn dieser Check fehlschlägt, ist das ein starkes Indiz für eine Blockierung.

Wichtig zu wissen: Keines dieser Anzeichen ist für sich allein ein eindeutiger Beweis. Der Kontakt könnte auch einfach seine Privatsphäre-Einstellungen geändert haben. Erst wenn mehrere dieser Hinweise zusammenkommen, wird eine Blockierung wahrscheinlicher.