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Ein erstes Zeichen ist, wenn du den Online-Status des Kontakts nicht mehr sehen kannst.
Ein erstes Zeichen ist, wenn du den Online-Status des Kontakts nicht mehr sehen kannst.
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WhatsApp-Tipps

So erkennst du wirklich, ob dich jemand blockiert hat

Du fragst dich, ob ein Kontakt dich auf WhatsApp blockiert hat? Diese Anzeichen verraten es dir – und ein cleverer Trick bringt Gewissheit.
Von Digital Heute
11.11.2026, 19:42
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Wer den Verdacht hat, von jemandem auf WhatsApp blockiert worden zu sein, kann das leider nicht direkt sehen. Der Messenger zeigt eine Blockierung nicht offen an. Doch es gibt mehrere Hinweise, die darauf hindeuten können.

WhatsApp ausgetrickst – So sparst du dir Speicherplatz

Ein erstes Zeichen ist, wenn du den Online-Status des Kontakts nicht mehr sehen kannst. Auch das Profilbild verschwindet – stattdessen siehst du nur noch den weißen Standard-Avatar. Zusätzlich wird dir der Status des Kontakts nicht mehr angezeigt, wenn du auf den Namen tippst.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Ein weiteres Indiz ist laut "chip.de", wenn deine Nachrichten nur noch mit einem Haken markiert werden statt mit zwei. Das bedeutet, dass die Nachrichten zwar gesendet, aber nicht zugestellt werden. Außerdem sind Anrufe bei einem blockierten Kontakt nicht mehr möglich.

Der Sicherheitscode-Trick

Es gibt auch einen cleveren Weg, um mehr Gewissheit zu bekommen. Öffne den Chat mit dem verdächtigen Kontakt und tippe auf den Namen am oberen Bildschirmrand. Im Dreipunktmenü findest du die Option "Sicherheitscode verifizieren". Wenn dieser Check fehlschlägt, ist das ein starkes Indiz für eine Blockierung.

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Wichtig zu wissen: Keines dieser Anzeichen ist für sich allein ein eindeutiger Beweis. Der Kontakt könnte auch einfach seine Privatsphäre-Einstellungen geändert haben. Erst wenn mehrere dieser Hinweise zusammenkommen, wird eine Blockierung wahrscheinlicher.

red, 11.11.2026, 19:42
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