i Ein automatisiertes System prüft die Nachricht und gibt innerhalb weniger Minuten Rückmeldung. pixabay.com Schutz vor Phishing Diese Amazon-Adresse entlarvt Betrüger sofort Mit einer simplen E-Mail-Weiterleitung kannst du prüfen, ob eine verdächtige Amazon-Nachricht echt ist oder ein Betrugsversuch. Von Digital Heute 11.11.2026, 19:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Amazon ist eines der größten Ziele für Cyberkriminelle. Mit gefälschten E-Mails und SMS versuchen Betrüger, ahnungslose Kunden auf täuschend echte Fake-Seiten zu locken. Dort werden dann Zugangsdaten und Zahlungsinformationen abgegriffen.

Die Verbraucherzentrale warnt regelmäßig vor solchen Phishing-Attacken. Die Täter haben es auf Amazon-Konten und Kreditkartendaten abgesehen. Mit diesen Informationen können sie auf fremde Kosten einkaufen oder Bankkonten leerräumen.

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So funktioniert der Prüfservice

Wer eine verdächtige E-Mail erhalten hat, kann diese nach Angaben von inside-digital.de einfach an "[email protected]" weiterleiten.

Ein automatisiertes System prüft die Nachricht und gibt innerhalb weniger Minuten Rückmeldung, ob es sich um eine echte Amazon-Mail handelt oder nicht.

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Das System wurde getestet: Bei einer echten Amazon-Mail kam die Bestätigung "Ja, diese Nachricht ist eine offizielle Mitteilung von Amazon." Eine Phishing-Mail wurde ebenfalls korrekt als Fälschung erkannt.

Alternative Prüfmethoden

Für SMS und Telefonanrufe bietet Amazon zusätzlich eine Website zur Überprüfung. Dafür muss man angemeldet sein. Auch im Amazon Message Center im Kundenkonto werden alle echten Amazon-Nachrichten gespeichert – ist eine Mail dort nicht zu finden, handelt es sich um eine Fälschung.

Als zusätzlichen Schutz empfiehlt sich die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Damit muss jede Anmeldung per SMS-Code oder Freigabelink bestätigt werden. Generell gilt: Amazon fragt niemals per E-Mail, SMS oder telefonisch nach persönlichen Daten oder Zugangsinformationen.