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Die Plattform soll von Stützpunkten innerhalb des Polarkreises aus operieren.
Die Plattform soll von Stützpunkten innerhalb des Polarkreises aus operieren.
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Moderne Militärtechnik

Autonomes Schiff jagt jetzt U-Boote im Polarmeer

Das norwegische Unternehmen Kongsberg Maritime hat ein neues autonomes Marineschiff für den Einsatz in arktischen Gewässern vorgestellt.
Von Digital Heute
11.11.2026, 19:36
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Das norwegische Technologieunternehmen Kongsberg Maritime präsentiert eine neue Klasse unbemannter Schiffe. Das sogenannte Arctic Hunter USV ist für den gemeinsamen Einsatz mit bemannten Marineschiffen in Gewässern jenseits des Polarkreises konzipiert.

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Die Plattform soll von Stützpunkten innerhalb des Polarkreises aus operieren. Sie wurde in erster Linie zur Abwehr von U-Booten nach den Anforderungen der britischen Royal Navy für deren Programm Type 92 entwickelt.

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Wie es bei heise online heißt, ist das Arctic Hunter USV eine "widerstandsfähige, leistungsstarke Fernerkundungsplattform". Das unbemannte Schiff wird über ein britisches Sonarsystem zur U-Boot-Jagd von Thales UK sowie ein sicheres militärisches Kommunikationssystem verfügen.

Sicherheit im Atlantik hat Priorität

"Die Sicherheit im Atlantik hat oberste Priorität, und wir denken, dass das Arctic Hunter USV eine robuste und praktische Antwort auf den wachsenden Bedarf an zusätzlichen Fähigkeiten zur U-Boot-Erkennung bietet", erklärte Kongsberg-Maritime-Chefin Lisa Edvardsen Haugan.

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Neben dem Sonarsystem bietet das USV auch genügend Kapazität und Deckfläche für weitere Missionssysteme. Thales und Kongsberg haben dazu bereits eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet.

red, 11.11.2026, 19:36
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