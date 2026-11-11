i Einmal den Weihnachtsmann persönlich treffen – in Finnland kann dieser Wunsch tatsächlich wahr werden. iStock/Paolo Graziosi Kindheitstraum Hier lebt der Weihnachtsmann – so kommst du zu ihm hin Den Weihnachtsmann gibt es nicht nur im Märchen. In Finnland kannst du ihn persönlich treffen – und das sogar das ganze Jahr über. Von Heute Life 11.11.2026, 16:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dicke Schneeflocken tanzen vom Himmel, Rentiere stapfen durch die Winterlandschaft und hinter den beleuchteten Fenstern wartet der Weihnachtsmann höchstpersönlich. Was klingt wie eine Szene aus einem Weihnachtsfilm, gibt es tatsächlich. Und das Beste: Du kannst diesen magischen Ort selbst besuchen.

Hier ist jeden Tag Weihnachten

Hoch oben im finnischen Lappland liegt Rovaniemi, die offizielle Heimatstadt des Weihnachtsmanns. Rund acht Kilometer vom Stadtzentrum entfernt befindet sich das berühmte Santa Claus Village – ein kleines Weihnachtsparadies direkt am Polarkreis. Hier wird der Kindheitstraum plötzlich Wirklichkeit: Besucher können den Weihnachtsmann in seinem Büro treffen, mit ihm plaudern und ein Erinnerungsfoto machen – auch Frau Weihnachtsmann gehört zur märchenhaften Welt.

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Ansturm auf den Weihnachtsmarkt in Schönbrunn i ?

Besonders schön ist ein Besuch im offiziellen Weihnachtspostamt: Dort landen jedes Jahr Briefe aus aller Welt. Wer möchte, kann selbst eine Karte verschicken – natürlich mit einem ganz besonderen Poststempel vom Polarkreis.

Ein Schritt über den Polarkreis

Mitten durch das Weihnachtsmanndorf verläuft eine Linie, die du sonst wohl kaum zu Gesicht bekommst: der nördliche Polarkreis. Er ist gut sichtbar markiert und lässt sich ganz einfach zu Fuß überqueren. Als Andenken gibt es auf Wunsch sogar eine Urkunde. Doch auch abseits von Santa Claus wartet jede Menge Abenteuer: Du kannst Rentiere aus nächster Nähe erleben, eine Huskyfarm besuchen oder mit dem Schneemobil durch die verschneite Landschaft düsen. Und wenn sich der Himmel am Abend plötzlich grün und violett färbt, wird es besonders magisch. Mit etwas Glück lassen sich in Lappland zwischen Herbst und Frühling die berühmten Polarlichter beobachten.

Schlafen wie im Wintermärchen

Wer nach all den Erlebnissen nicht gleich wieder abreisen möchte, kann direkt in der Umgebung übernachten. Von gemütlichen Ferienunterkünften bis zu luxuriösen Resorts ist für unterschiedliche Budgets etwas dabei. Ein besonderes Erlebnis sind Unterkünfte mit Glasdach. Dort kannst du es dir im warmen Bett gemütlich machen und mit etwas Glück sogar die Polarlichter beobachten. Auch außergewöhnliche Übernachtungen im Schnee sind in der Region möglich. Gerade rund um Weihnachten lohnt es sich allerdings, früh zu buchen.

So kommst du von Österreich hin

Am einfachsten erreichst du das Weihnachtsmanndorf über den Flughafen Rovaniemi. Von Wien werden in der Wintersaison auch Direktflüge angeboten, etwa mit Austrian Airlines. Außerhalb der entsprechenden Flugtage ist meist eine Verbindung mit Umstieg in Helsinki nötig. Vom Flughafen sind es nur wenige Kilometer bis zum Weihnachtsmanndorf. Die Weiterfahrt ist mit Taxi oder Shuttle möglich.