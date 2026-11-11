i Die App "Fofly" zeigt schon vor dem Abflug, auf welchen Abschnitten der Flugroute Turbulenzen drohen könnten. iStock/Animaflora Schon vor dem Abflug Angst vor Turbulenzen? Diese App weiß, wann es ruckelt Eine neue App verrät schon vor dem Abflug, wo es auf der Flugroute turbulent wird. Dafür greift sie auf Airline-Wetterdaten zurück. Von Heute Life 11.11.2026, 15:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer beim Fliegen schon bei den kleinsten Erschütterungen nervös wird, kann jetzt beruhigter an Bord gehen. Eine neue App verspricht nämlich einen Blick in die turbulente Zukunft: "Fofly" zeigt bereits vor dem Abflug, auf welchen Streckenabschnitten Passagiere mit unruhiger Luft rechnen müssen.

Die Anwendung soll Flugängstlichen helfen, sich besser auf mögliche Turbulenzen einzustellen. Statt von plötzlichen Erschütterungen überrascht zu werden, können Reisende schon vor dem Start nachsehen, wann es über den Wolken holprig werden könnte.

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Wetterdaten, die auch Airlines nutzen

Doch wie funktioniert das Ganze? "Fofly" gleicht Flugroute, Abflugzeit und geplante Reiseflughöhe mit den Wetterprognosen der beiden internationalen Luftfahrt-Wetterzentren WAFC Washington und WAFC London ab. Laut den App-Entwicklern greifen auch Fluggesellschaften bei ihrer Flugplanung auf diese Daten zurück.

Das Ergebnis: eine Übersicht über die erwarteten Turbulenzen entlang der gesamten Strecke. Die Prognose wird sowohl als Kurvendiagramm als auch in einer verständlichen textlichen Zusammenfassung dargestellt.

Die App verfolgt außerdem den Flug in Echtzeit und informiert über mögliche Änderungen. Auch Anschlussflüge lassen sich berücksichtigen. Auf einer Karte können Passagiere die aktuelle Position ihres Flugzeugs verfolgen.

Flugzeugtyp, Wind und Gepäckband inklusive

"Fofly" liefert noch weitere Informationen rund um die Reise. Angezeigt werden unter anderem Flugdauer, Reiseflughöhe und das genaue Flugzeugmodell. Auch die Wetterbedingungen an Start- und Zielflughafen sind abrufbar. Dazu zählen Temperatur, Wind und Sichtverhältnisse.

Praktisch für die Orientierung am Flughafen: Die Anwendung informiert auch über die Terminals beim Abflug und bei der Ankunft sowie über die Nummer des Gepäckbands.

Das Wissen hat seinen Preis

Die App ist in fünf Sprachen für iOS und Android erhältlich. Einige Funktionen können kostenlos genutzt werden. Dazu gehören Wetterinformationen für die Flughäfen, der Flugstatus in Echtzeit, Terminal- und Gepäckbandinformationen sowie psychologische Tipps zum Umgang mit Flugangst.

Wer bereits vor dem Abflug eine detaillierte Turbulenzprognose für die gesamte Strecke sehen möchte, muss allerdings bezahlen. Für die Vorhersage der Turbulenzkurve mit Minimal- und Maximalwerten werden einmalig 4,99 Euro fällig.

Noch umfangreicher wird es mit einem Abo: Für 14,99 Euro pro Monat oder 89,99 Euro pro Jahr erhalten Nutzer einen vollständigen Flugbericht mit Kurve, einzelnen Flugphasen, Flugbahn und Windinformationen.

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Auch für Vielflieger gibt es eine Statistik. Die App zählt unter anderem überstandene Turbulenzen, besuchte Länder, absolvierte Flugstunden und zurückgelegte Kilometer. Außerdem lässt sich nachvollziehen, mit welchem Flugzeugmodell man besonders häufig unterwegs war.

Wie gefährlich sind Turbulenzen wirklich?

So unangenehm das Ruckeln in der Luft auch sein kann: Für moderne Verkehrsflugzeuge stellen Turbulenzen normalerweise keine Gefahr dar. Sie entstehen etwa durch Gewitter, Jetstreams oder thermische Aufwinde. Dabei treffen Luftströmungen mit unterschiedlichen Temperaturen, Geschwindigkeiten und Windrichtungen aufeinander.

Moderne Flugzeuge sind darauf ausgelegt, auch deutlich stärkeren Belastungen standzuhalten. Das größere Risiko besteht für die Menschen an Bord: Wer während heftiger Turbulenzen nicht angeschnallt ist, kann durch die plötzlichen Bewegungen verletzt werden.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA weist darauf hin, dass Verletzungen durch Turbulenzen weltweit vergleichsweise selten sind und vor allem nicht angeschnallte Passagiere oder Crewmitglieder betreffen. Todesfälle und schwere Schäden an Verkehrsflugzeugen sind äußerst selten.