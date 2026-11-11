i Das Flugzeug rollt zur Startbahn, die Crew nimmt Platz. iStock/Creative Credit Skurrile Regel Warum die Crew beim Abheben auf ihren Händen sitzt Während sich die Passagiere auf den Abflug freuen, nehmen Flugbegleiter eine besondere Sitzhaltung ein. Was dahintersteckt, wissen nur die wenigsten. Von Heute Life 11.11.2026, 13:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Koffer sind verstaut, die Sicherheitsgurte geschlossen und das Flugzeug rollt langsam Richtung Startbahn. Während die Passagiere gespannt aus dem Fenster schauen, nehmen die Flugbegleiter auf ihren Klappsitzen Platz. Wer genau hinsieht, entdeckt dabei eine ungewöhnliche Geste: Manche schieben ihre Hände unter die Oberschenkel und setzen sich darauf. Was zunächst seltsam aussieht, hat einen ernsten Hintergrund – und kann im Notfall entscheidend sein.

Hinter der Bewegung steckt ein Sicherheits-Trick

Was viele Reisende nicht wissen: Flugbegleiter sind nicht nur für Getränke, Snacks und das Wohlbefinden an Bord zuständig. Ihre wichtigste Aufgabe ist die Sicherheit der Passagiere. Deshalb nehmen manche von ihnen bei Start und Landung eine besondere Sitzhaltung ein. Sie gehört zu den sogenannten "Brace"-Positionen, die bei einem plötzlichen Aufprall das Verletzungsrisiko verringern sollen.

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Dabei werden die Hände mit den Handflächen nach oben unter die Oberschenkel geschoben. Gleichzeitig bleiben die Füße fest auf dem Boden, die Beine möglichst ruhig und der Körper angespannt.

Darum müssen die Hände verschwinden

Der Grund ist einfach: Wird ein Flugzeug plötzlich stark abgebremst, wirken enorme Kräfte auf den Körper. Während der Sicherheitsgurt den Oberkörper zurückhält, können ungeschützte Arme nach vorn oder zur Seite geschleudert werden. Die Folgen können Knochenbrüche oder schwere Gelenksverletzungen sein. Indem die Hände unter den Oberschenkeln liegen, bleiben die Arme näher am Körper und sind besser geschützt. Das ist besonders wichtig, weil die Crew im Ernstfall sofort handeln muss: Wer sich beim Aufprall die Arme verletzt, kann möglicherweise keine Flugzeugtür öffnen, eine Notrutsche aktivieren oder Passagieren bei der Evakuierung helfen.

Nicht jede Airline macht es gleich

Allerdings ist das Sitzen auf den Händen keine weltweit einheitliche Vorschrift. Fluggesellschaften haben unterschiedliche Vorgaben für ihre Kabinenbesatzungen. Während etwa Ryanair und einige amerikanische Airlines die Hände unter den Oberschenkeln vorsehen, setzen Lufthansa und Swiss auf eine stabile, aufrechte Sitzhaltung mit angelegtem Gurt und Körperspannung.

Das Ziel bleibt jedoch dasselbe: Die Flugbegleiter sollen bei einem Zwischenfall möglichst unverletzt und handlungsfähig bleiben.

Auch Passagiere können sich schützen

Die sogenannte Brace-Position spielt auch für Reisende eine wichtige Rolle. Bei einer angekündigten Notlandung werden Passagiere angewiesen, eine spezielle Schutzhaltung einzunehmen. Je nach Sitzplatz und Flugzeugtyp bedeutet das beispielsweise, den Oberkörper nach vorne zu beugen, den Kopf zu schützen und die Füße fest auf den Boden zu stellen. Entscheidend sind dabei immer die Anweisungen der Crew.

Wie wichtig das sein kann, zeigte ein dramatischer Zwischenfall im Dezember 1991: Eine SAS-Maschine musste nach dem Ausfall beider Triebwerke kurz nach dem Start bei Stockholm auf einem Feld notlanden. Das Flugzeug zerbrach in drei Teile – dennoch überlebten alle 129 Menschen an Bord.

Boarding-Chaos: Diese Fehler nerven das Personal i ?

Die vorbereitenden Sicherheitsmaßnahmen, darunter die Brace-Position, dürften dazu beigetragen haben, die Folgen des Unglücks abzumildern.