i Seit 6. November müssen Autofahrer am Mölltaler Gletscher sechs Euro pro Tag fürs Parken bezahlen. iStock Wirbel am Skihang 6 Euro Parkgebühr – weitere Skigebiete könnten folgen Skifahren ist schon teuer genug, finden viele Wintersportler. Doch am Mölltaler Gletscher müssen sie jetzt auch noch fürs Parken zahlen. Von Österreich Heute 09.11.2026, 15:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit wenigen Tagen kostet das Parken am Mölltaler Gletscher in Kärnten sechs Euro pro Tag. Die neue Gebühr sorgt in den sozialen Medien für heftige Kritik. Einige Skifahrer kündigen sogar an, das Skigebiet künftig zu meiden.

Besonders ärgerlich für viele: Eine Tageskarte für die Piste kostet bereits 72 Euro. Jetzt kommen für Autofahrer noch Parkkosten dazu.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Weitere Skigebiete könnten folgen

Laut Josef Bogensperger, Sprecher der Kärntner Seilbahnwirtschaft, dürften Parkgebühren in den kommenden Jahren auch in anderen Skigebieten üblich werden, berichtet die "Kleine Zeitung". Am Katschberg, wo Bogensperger selbst Bergbahnen betreibt, ist eine zusätzliche Gebühr für Skifahrer derzeit allerdings kein Thema. Dort kann man mit einer gültigen Skikarte kostenlos parken.

Auch Flattachs Bürgermeister Kurt Schober versteht den Ärger der Wintersportler. Er habe den Betreibern von der Gebühr abgeraten, die Gemeinde könne die Entscheidung aber nicht beeinflussen.

Betreiber erklären neue Gebühr

Die Mölltaler Gletscherbahnen begründen die Kosten mit steigenden Ausgaben. "Jahr für Jahr steigen die Kosten, deshalb müssen wir reagieren. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder die Skikarten-Preise zu erhöhen oder die Parkgebühr", sagt Geschäftsführer Max Gottfried.

Die Bilder des Tages i ?

Dazu kommen hohe Investitionen: Wegen der Klimaerwärmung muss das Skigebiet seine Beschneiungsanlagen ausbauen. Allein im kommenden Jahr sollen dafür fünf Millionen Euro ausgegeben werden.

Die Parkgebühr soll außerdem verhindern, dass Fahrzeuge dauerhaft abgestellt werden oder Menschen unerlaubt auf dem Parkplatz campieren.

So viel kostet das Parken

Wer nur kurz am Mölltaler Gletscher hält, kann die erste Stunde kostenlos parken. Für einen ganzen Tag werden sechs Euro fällig, eine Saisonkarte kostet 60 Euro. Deutlich teurer ist das Parken über Nacht: Zwischen 18 und 7 Uhr werden 25 Euro verlangt.

Die Bezahlung läuft ohne Schranken. Kameras erfassen bei der Einfahrt das Kennzeichen, bezahlt wird vor der Abfahrt online oder am Automaten.

Trotz der heftigen Kritik im Netz zeigt sich Geschäftsführer Max Gottfried gelassen. Am Eröffnungswochenende hätten die meisten Skifahrer Verständnis für die neue Gebühr gezeigt.