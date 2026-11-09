i Die Polizei sucht Zeugen, die den Sturz auf der L 78 beobachtet haben könnten. (Symbolfoto) iStock Erinnert sich an nichts E-Biker (49) verletzt – Nun sucht Polizei Zeugen Ein 49-Jähriger wurde neben seinem E-Bike am Straßenrand entdeckt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Von Österreich Heute 09.11.2026, 12:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Sonntagnachmittag war ein 49-Jähriger mit seinem roten E-Bike in Sekull bei Techelsberg am Wörthersee unterwegs. Zwischen 13 und 14 Uhr stürzte er auf der L 78. Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar.

Autofahrer entdeckt Verletzten

Ein Autofahrer, der zur selben Zeit bergauf fuhr, bemerkte in einer Linkskurve eine Person und ein Fahrrad am Straßenrand. Es handelte sich um den gestürzten 49-Jährigen. Der Radfahrer erklärte dem Autofahrer, dass er selbst zu Sturz gekommen sei. Medizinische Hilfe wollte er allerdings nicht annehmen.

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Obwohl der Lenker ihm mehrmals anbot, die Rettung zu verständigen oder ihn ins Krankenhaus zu bringen, lehnte der Verletzte ab. Stattdessen wollte er zu Fuß nach Hause gehen. Der Autofahrer brachte ihn schließlich nach Hause.

Plötzlich fehlt jede Erinnerung

Später stellte sich heraus, dass sich der 49-Jährige nicht mehr an den Unfallhergang erinnern konnte. Seine Lebensgefährtin alarmierte daraufhin die Rettung.

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Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht.

Polizei bittet um Hinweise

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von einem selbstverschuldeten Fahrradsturz aus. Wie es genau dazu kam, ist allerdings noch unklar.

Deshalb werden nun Zeugen gesucht, die den Radfahrer oder den Unfall am Sonntag zwischen 13 und 14 Uhr auf der L 78 im Bereich Sekull beobachtet haben.