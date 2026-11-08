Frau soll betäubt und vergewaltigt worden sein

Ein schwerer Vergewaltigungsvorwurf beschäftigt am Montag das Landesgericht Klagenfurt. Ein Mann soll eine Frau im Bezirk Völkermarkt heimlich mit Schlafmitteln betäubt und anschließend sexuell missbraucht haben. Nun muss sich der Angeklagte vor einem Geschworenengericht verantworten.
Die mutmaßliche Tat soll sich bereits im März dieses Jahres ereignet haben, wie die "Kleine Zeitung" berichtet. Wie das Landesgericht Klagenfurt mitteilte, wird dem Mann ein schweres Sexualdelikt vorgeworfen: "Einem Erwachsenen wird zur Last gelegt, eine Frau unter Anwendung von Gewalt, nämlich in Form einer Betäubung, vergewaltigt zu haben."
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Nach dem bisherigen Ermittlungsstand soll der Beschuldigte der Frau ohne ihr Wissen ein Schlafmittel verabreicht haben. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind bislang nicht bekannt.
Bei einer Verurteilung drohen dem Angeklagten bis zu zehn Jahre Gefängnis. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.