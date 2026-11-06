i Die Männer haben ihren Sperrmüll im Tierheim abgeworfen. Tierheim Garten Eden Schlimme Müll-Aktion "Fassungslos!" Männer sorgen für Eklat im Tierheim Mehrere Männer wollten alte Matratzen bei einem Tierheim loswerden. Trotz klarer Absage landete der Sperrmüll im Container. Jetzt droht eine Anzeige. Von Österreich Heute 06.11.2026, 17:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Wir sind fassungslos über so viel Dreistigkeit!" Mit diesen Worten macht das Tierheim "Garten Eden" in Klagenfurt seinem Ärger Luft. Was sich am Abend gegen 20 Uhr auf dem Gelände abgespielt hat, sorgt bei den Verantwortlichen für Entsetzen.

Mehrere Männer wollten dort alte Matratzen abgeben. Doch obwohl die Obfrau des Vereins die Annahme ausdrücklich verweigerte, landete der Sperrmüll am Ende trotzdem im Container des Tierheims. "Ein Tierheim ist kein kostenloser Sperrmüllplatz!", stellt der Verein in einer wütenden Mitteilung klar.

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Männer bedrängten Obfrau

Laut Tierheim waren die Männer zwischen 25 und 40 Jahre alt. Sie sprachen die Obfrau direkt am Hof an und fragten, ob sie ihre Matratzen abgeben könnten.

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Sie lehnte höflich, aber bestimmt ab und erklärte auch, warum das Tierheim keine Matratzen annehmen könne. Doch die Männer ließen nicht locker. Laut Verein wurden sie zunehmend unverschämt und bedrängten die Frau weiter. Die Obfrau fühlte sich immer unwohler und unter Druck gesetzt.

Schließlich machten die Männer kurzen Prozess: Sie warfen die Matratzen und weiteren Sperrmüll einfach in den Container des Tierheims. "Das ist schlichtweg eine Unverschämtheit!", ärgern sich die Verantwortlichen.

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Geld für Tiere muss jetzt für Müll herhalten

Besonders bitter: Die Kosten für die Entsorgung bleiben am Tierheim hängen. "Wir sind für unsere Tiere da – nicht dafür, den Sperrmüll anderer Menschen auf unsere Kosten zu entsorgen!", heißt es in der Mitteilung.

Was die Männer womöglich nicht bedacht haben: Das Tierheim ist videoüberwacht. Der Vorfall wurde laut Verein von Kameras aufgezeichnet.

Am Abend atmete die Belegschaft doch noch auf: Die Drohung wirkte, Donnerstagabend kamen die Männer und holten ihren Müll wieder ab.