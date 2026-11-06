i Die Diebinnen erbeuteten Wertsachen im vierstelligen Bereich (Symbolbild). iStock Tausende Euro verloren Dreister Plan – Fake-Urlaubsgäste bestahlen Mann (93) Zwei Frauen gaben sich in Kärnten als Urlaubsgäste aus. Statt Erholung hatten sie offenbar etwas anderes im Sinn. Ein 93-Jähriger wurde zum Opfer. Von Österreich Heute 06.11.2026, 10:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Besonders dreister Diebstahl in Kärnten! Zwei bislang unbekannte Frauen buchten über ein Onlineportal eine Urlaubsunterkunft im Bezirk Spittal an der Drau. Doch die vermeintlichen Gäste hatten es offenbar nicht auf einen erholsamen Aufenthalt abgesehen, sondern auf die Wertsachen ihrer Gastgeber.

Am Donnerstag gegen 18 Uhr kontaktierten die beiden Frauen den 62-jährigen Vermieter telefonisch. Dabei erfuhren sie, dass sich der Mann gerade nicht vor Ort befand.

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Frauen lenkten 93-Jährigen ab

Die Unbekannten nutzten die Gelegenheit und gelangten durch eine unversperrte Terrassentür in die Wohnung des 93-jährigen Vaters des Vermieters.

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Dort verwickelten sie den betagten Mann in ein Gespräch. Während der 93-Jährige in der Küche sitzen blieb, durchsuchten die Frauen das Haus nach Wertgegenständen.

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Goldschmuck und Handy gestohlen

Die Täterinnen erbeuteten Goldschmuck und ein Mobiltelefon. Anschließend ergriffen sie die Flucht. Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Die beiden Frauen sind bislang unbekannt, die Ermittlungen laufen.