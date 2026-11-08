i Das Paar warf einen vollen Müllsack aus dem Auto. iStock Dreiste Aktion Wiener wirft vollen Müllsack aus Auto – muss aufklauben Ein Wiener Paar warf in Kärnten einen vollen Müllsack aus dem Auto. Polizisten erwischten die beiden und ließen sie den Mist wieder aufklauben. Von Newsdesk Heute 08.11.2026, 14:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine dreiste Müll-Aktion ging für ein Wiener Paar am Sonntagvormittag (8. November) in Kärnten ordentlich nach hinten los. Gegen 9.40 Uhr war eine Polizeistreife auf der St. Oswalder Straße (L13) in Richtung Bad Kleinkirchheim im Bezirk Spittal an der Drau unterwegs, als die Beamten eine unglaubliche Beobachtung machten.

Aus einem fahrenden Pkw wurde plötzlich ein rund 30 Liter großer Müllsack auf die Fahrbahn geworfen. Der Sack platzte auf, der gesamte Inhalt verteilte sich auf der Straße.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Polizisten lassen Paar Müll aufklauben

Die Polizisten reagierten sofort und hielten das Fahrzeug an. Am Steuer saß ein 29-jähriger Wiener, auf dem Beifahrersitz seine 25-jährige Begleiterin, ebenfalls aus Wien. Beide gaben zu, den Müll illegal entsorgt zu haben.

Doch einfach weiterfahren durften die beiden nicht. Die Beamten ließen das Paar den verstreuten Mist wieder von der Fahrbahn aufklauben. Unter den Augen der Polizisten mussten die Wiener sämtliche Abfälle einsammeln und anschließend ordnungsgemäß in einem Müllcontainer entsorgen.

Damit war die Angelegenheit allerdings noch nicht erledigt. Sowohl der 29-Jährige als auch seine 25-jährige Begleiterin werden bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt. Statt den Müll bequem aus dem Autofenster loszuwerden, mussten die beiden also selbst wieder Hand anlegen. Eine Anzeige gibt es obendrauf.