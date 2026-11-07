i Vier Personen sollen in Klagenfurt eine Wohnung gestürmt und die Bewohner mit Pfefferspray verletzt haben. (Symbolbild) istock Streit um Drogen Pfefferspray-Attacke! Quartett dringt in Wohnung ein Vier Personen sollen in Klagenfurt eine Wohnung gestürmt und die Bewohner mit Pfefferspray verletzt haben. Hintergrund dürfte ein Drogenstreit sein. Von Newsdesk Heute 07.11.2026, 20:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Klagenfurt ist ein Streit im Suchtgiftmilieu offenbar eskaliert. Vier Verdächtige sollen in eine Wohnung eingedrungen, die Bewohner bedroht und mit Pfefferspray verletzt haben.

Kurz vor 1 Uhr in der Nacht auf Samstag verschafften sich vier Personen gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Klagenfurter Mehrparteienhaus. Laut Polizei traten sie die Eingangstür ein und bedrohten anschließend die beiden Bewohner, eine 32-jährige Frau und einen 34-jährigen Mann.

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Hinter der Attacke dürfte ein Streit im Suchtgiftmilieu stecken. Die Eindringlinge sollen zudem Pfefferspray eingesetzt und die beiden Opfer dadurch verletzt haben. Auch eine geringe Menge Bargeld wurde aus der Wohnung gestohlen.

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Polizei nimmt Quartett fest

Weit kamen die mutmaßlichen Täter nicht: Noch beim Verlassen des Wohnhauses wurden die vier Klagenfurter – ein 44-Jähriger, zwei 30-Jährige und eine 29-jährige Frau – von der Polizei gestoppt und festgenommen.

Das Quartett wurde zunächst ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt gebracht. Nach den Einvernahmen kamen alle vier wieder auf freien Fuß. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.