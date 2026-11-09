i Die Konzentration von Trifluoressigsäure, kurz TFA, ist in den vergangenen Jahren im Grundwasser deutlich gestiegen. Pexels / Gizem Gökce Untersuchungen in Kärnten Wieder Ewigkeits-Chemikalien im Grundwasser entdeckt Im Kärntner Grundwasser wurden erhöhte Werte von Trifluoressigsäure entdeckt. Experten sehen derzeit keine akute Gefahr. Von Österreich Heute 09.11.2026, 09:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Kärntner Grundwasser sind an drei Standorten erhöhte Werte der sogenannten Ewigkeits-Chemikalie Trifluoressigsäure (TFA) festgestellt worden.

Das Landwirtschaftsministerium hat deshalb Untersuchungen beauftragt, um die Ursachen der Belastung zu klären.

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Am höchsten waren laut "Kleine Zeitung" die Konzentrationen in Völkermarkt mit 2,80 Mikrogramm, in Magdalensberg mit 2,70 Mikrogramm und in Globasnitz mit 2,60 Mikrogramm pro Liter.

Damit lagen alle drei Messstellen über dem niederländischen Richtwert von 2,2 Mikrogramm.

Nur die Messstelle in Magdalensberg wurde sowohl 2018 beziehungsweise 2019 als auch 2024 untersucht. In diesem Zeitraum stieg der Wert von 1,776 auf 2,70 Mikrogramm pro Liter – ein Plus von rund 52 Prozent.

Zum Vergleich: Das deutsche Umweltbundesamt nennt einen gesundheitlichen Leitwert von 60 Mikrogramm pro Liter und empfiehlt, möglichst unter 10 Mikrogramm zu bleiben. Die AGES betont, dass die derzeit in Österreich gemessenen Mengen nach aktuellem Wissensstand kein Gesundheitsrisiko darstellen.

Darum verschwindet TFA kaum

Trifluoressigsäure (TFA) gehört zur großen Gruppe der PFAS (per- und polyfluorierte Alkylverbindungen). Diese künstlich hergestellten Stoffe werden als Ewigkeitschemikalien bezeichnet, weil sie sich in der Umwelt kaum oder überhaupt nicht abbauen.

Laut den offiziellen Grundwasserdaten des Landwirtschaftsministeriums liegen die TFA-Belastungen an den 13 im Jahr 2024 untersuchten Kärntner Standorten im Bundesländervergleich im unteren Mittelfeld. iStock (Symbol)

Die Substanz entsteht unter anderem beim Zerfall bestimmter Kältemittel, Pflanzenschutzmittel und Arzneistoffe. Weil TFA besonders gut wasserlöslich ist, gelangt es leicht in Flüsse, Seen und Grundwasser. Dort kann es sich über Jahre anreichern.

Bei einem österreichweiten Trinkwasser-Monitoring wurde TFA in 307 von 331 Proben nachgewiesen. Das entspricht 93 Prozent. Der höchste dabei gemessene Wert betrug 6,03 Mikrogramm pro Liter.

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Die Kärntner Grünen fordern strengere Maßnahmen gegen die Belastung. "Unser Wasser darf nicht zum Auffangbecken für Ewigkeits-Chemikalien werden. Wir müssen solche Belastungen dort bekämpfen, wo sie entstehen", sagt Landessprecherin Olga Voglauer.

Das Büro von Agrarreferent Martin Gruber weist eine einseitige Verbindung zur Landwirtschaft hingegen zurück. Kärnten setze seit Jahrzehnten auf einen reduzierten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Weitere Schritte seien derzeit nicht geplant, die genaue Überprüfung des TFA-Vorkommens liege beim Bund.

Der Wassergütebericht des Bundes bestätigt insgesamt eine überwiegend hohe Wasserqualität in Österreich. Zugleich zeigen die Sondermessungen, dass TFA und andere PFAS künftig genauer beobachtet werden müssen.