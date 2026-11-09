i Der Carport stand im Vollbrand. FF Schiefling am See Hilfe in letzter Sekunde Carport in Vollbrand – Flammen griffen auf Haus über Feueralarm in Schiefling! Ein Carport stand in den frühen Morgenstunden lichterloh in Flammen. Das Feuer griff auf ein angrenzendes Wohnhaus über. Von Österreich Heute 09.11.2026, 13:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Flammeninferno in Kärnten! In den frühen Morgenstunden brach im Ortsteil Auen in Schiefling ein heftiger Brand aus. Als die ersten Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stand ein Carport bereits vollständig in Flammen. Doch dabei blieb es nicht: Das Feuer hatte auch auf das angrenzende Wohnhaus übergegriffen.

Die Freiwillige Feuerwehr Schiefling traf als erste am Einsatzort ein. Auch die Feuerwehr Techelweg war bereits alarmiert worden und rückte zum Brandobjekt aus.

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Weitere Feuerwehren nachalarmiert

Aufgrund der enormen Brandausdehnung war schnell klar, dass zusätzliche Unterstützung benötigt wurde. Deshalb wurden auch die Feuerwehren Reifnitz und Keutschach nachalarmiert.

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Gemeinsam kämpften die Einsatzkräfte gegen die Flammen. Durch ihr rasches und gezieltes Eingreifen gelang es schließlich, eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern und das angrenzende Wohnhaus vor noch größeren Schäden zu bewahren.

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Umfangreiche Nachlöscharbeiten

Nach der eigentlichen Brandbekämpfung war der Einsatz noch nicht beendet. Die Feuerwehrleute mussten umfangreiche Nachlöscharbeiten durchführen und den betroffenen Bereich kontrollieren.

Wie es zu dem Brand kam und wie hoch der entstandene Schaden ist, geht aus den bisherigen Angaben nicht hervor. Auch über mögliche Verletzte liegen keine Informationen vor.