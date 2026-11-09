Carport in Vollbrand – Flammen griffen auf Haus über

Flammeninferno in Kärnten! In den frühen Morgenstunden brach im Ortsteil Auen in Schiefling ein heftiger Brand aus. Als die ersten Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stand ein Carport bereits vollständig in Flammen. Doch dabei blieb es nicht: Das Feuer hatte auch auf das angrenzende Wohnhaus übergegriffen.
Die Freiwillige Feuerwehr Schiefling traf als erste am Einsatzort ein. Auch die Feuerwehr Techelweg war bereits alarmiert worden und rückte zum Brandobjekt aus.
Aufgrund der enormen Brandausdehnung war schnell klar, dass zusätzliche Unterstützung benötigt wurde. Deshalb wurden auch die Feuerwehren Reifnitz und Keutschach nachalarmiert.
Gemeinsam kämpften die Einsatzkräfte gegen die Flammen. Durch ihr rasches und gezieltes Eingreifen gelang es schließlich, eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern und das angrenzende Wohnhaus vor noch größeren Schäden zu bewahren.
Nach der eigentlichen Brandbekämpfung war der Einsatz noch nicht beendet. Die Feuerwehrleute mussten umfangreiche Nachlöscharbeiten durchführen und den betroffenen Bereich kontrollieren.
Wie es zu dem Brand kam und wie hoch der entstandene Schaden ist, geht aus den bisherigen Angaben nicht hervor. Auch über mögliche Verletzte liegen keine Informationen vor.