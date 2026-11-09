i Mach einer Serie an Bränden wurde nun eine Verdächtige gefasst. iStock Anrainer leben in Angst Brandserie! Jetzt steht Dorfbewohnerin unter Verdacht Monatelang lebten Bewohner einer Kärntner Ortschaft in Angst vor Bränden. Jetzt wurde eine 49-Jährige angeklagt. Die Frau bestreitet alle Vorwürfe. Von Österreich Heute 09.11.2026, 13:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nächtliche Kontrollgänge, Überwachungskameras und Bewegungsmelder – in der kleinen Ortschaft Oberdorf in Rennweg am Katschberg (Kärnten) ging monatelang die Angst um. Immer wieder brachen Feuer aus, teils entstand hoher Schaden. Jetzt könnte die unheimliche Brandserie aufgeklärt sein: Eine 49-jährige Frau wurde wegen Brandstiftung angeklagt.

Besonders brisant: Die Verdächtige lebte selbst in der Ortschaft und soll sogar mit den Opfern verwandt sein.

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Bewohner patrouillierten in der Nacht

Die wiederholten Brände hatten die Menschen in Oberdorf derart verunsichert, dass sie selbst aktiv wurden. Bewohner gingen nachts auf Kontrollgänge, installierten Kameras und Bewegungsmelder, um den mutmaßlichen Brandstifter auf frischer Tat zu ertappen.

Doch lange fehlte von einem Täter jede Spur. "Es hat bei allen Fällen nie Einbruchspuren oder Hinweise zu Tätern von außen gegeben", erklärte Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt laut der "Kleinen Zeitung".

Eigenes Auto ging in Flammen auf

Im August dieses Jahres kam es schließlich zu einem Brand in einem Pelletslager eines Wohnhauses in Rennweg. Dieser dürfte für die Ermittler den entscheidenden Hinweis geliefert haben. Wenig später wurde eine 49-jährige Frau festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht. Seitdem gab es keine weiteren Brände mehr.

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Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Verdächtige in familiärer Verbindung mit den Brandopfern steht. Bei Befragungen im Familienkreis sollen laut Staatsanwaltschaft sämtliche Verwandten angegeben haben, dass sie der Frau die Taten zutrauen würden. Besonders auffällig: Während der Brandserie ging auch das Auto der nun Angeklagten in Flammen auf. Die Ermittler vermuten dahinter ein Ablenkungsmanöver.

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Frau bestreitet sämtliche Vorwürfe

Die 49-Jährige weist die Anschuldigungen seit ihrer Inhaftierung zurück. Ein Motiv für die mutmaßlichen Brandstiftungen ist bislang nicht bekannt.

Die Staatsanwaltschaft hat mittlerweile Anklage gegen die Frau erhoben. Für sie gilt die Unschuldsvermutung.