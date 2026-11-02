i Ein Hirsch stürmte am Dienstag, 27. Oktober 2026 die Wishy Washy Laundry in Winston-Salem Facebook/WishyWashyOfWinston Frau von Tier gerammt Hirsch springt durch Fenster und verwüstet Wäscherei Ein Hirsch hat in North Carolina (USA) eine Frau umgerannt und ist durch das Fenster einer Wäscherei gesprungen. Kameras filmten das Chaos. Von Nick Wolfinger 02.11.2026, 13:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was für ein Schreck für die Kunden einer Wäscherei in den USA! In Winston-Salem im Bundesstaat North Carolina sorgte am Dienstag (27. Oktober) ein Hirsch für einen völlig unerwarteten Zwischenfall. Das aufgeschreckte Tier raste über einen Parkplatz, stieß eine Frau um und sprang anschließend mitten durch die Fensterscheibe einer Wäscherei.

Überwachungskameras hielten die wilde Aktion fest. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie der Hirsch zunächst über die Straße und dann über den Parkplatz rennt. Dabei prallt er gegen eine Frau, die gerade einen Wäschekorb trägt. Die Frau wird gegen ein Auto geschleudert und stürzt zu Boden. Auch ihre Wäsche landet auf dem Asphalt.

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Hirsch springt durch Fensterscheibe

Doch damit nicht genug: Sekunden später springt der Hirsch durch die Glasscheibe der Wäscherei "Wishy Washy Laundry". Die Scheibe zerbricht, das Tier landet mitten im Geschäft. Die anwesenden Kunden bringen sich erschrocken in Sicherheit.

Der Hirsch läuft zunächst bis in den hinteren Bereich der Wäscherei, irrt zwischen den Waschmaschinen umher und klettert sogar über einige Geräte. Schließlich findet er wieder den Weg nach vorne und springt durch das zerbrochene Fenster zurück ins Freie. Danach verschwindet er über den Parkplatz.

Frau nach Zusammenstoß verschwunden

Geschäftsinhaber Corey Pendergrass erklärte, dass ein Mitarbeiter den Vorfall sofort gemeldet habe. Verletzt wurde in der Wäscherei niemand. Wie es der Frau auf dem Parkplatz geht, ist allerdings unklar. Sie hatte den Ort bereits verlassen, bevor Mitarbeiter mit ihr sprechen konnten. Immerhin konnte die beschädigte Fensterscheibe noch am selben Tag repariert werden.

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Weil die Aufnahmen beinahe zu verrückt wirken, stellte die Wäscherei im Internet sogar klar: Das Video ist echt und nicht mit Künstlicher Intelligenz erstellt. Tatsächlich war ein Hirsch durch das Fenster gesprungen.