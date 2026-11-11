i Neue Check-in-Regeln bei Austrian Airlines: Wer online einchecken will, braucht künftig eine Travel ID. Austrian Airlines/Dominik Berger Neue Regelung AUA führt neue Check-in-Regel ein: Das ist jetzt nötig Wer bei Austrian Airlines online einchecken will, braucht künftig ein Kundenkonto. Was Passagiere jetzt wissen müssen. Von Heute Life 11.11.2026, 07:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer mit einer Airline der Lufthansa Group verreist, muss sich auf eine Änderung beim Online-Check-in einstellen: Ohne Kundenkonto ist das Einchecken über das Internet künftig nicht mehr möglich. Betroffen sind neben der AUA auch Lufthansa, Swiss, Brussels Airlines, Air Dolomiti, Edelweiss und Discover Airlines.

Bisher reichten Buchungscode oder Ticketnummer und der eigene Name, um den Online-Check-in zu starten. Damit ist nun Schluss: Wer seine Bordkarte online erhalten möchte, muss sich künftig mit einer sogenannten Travel ID anmelden.

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Neue Pflicht kommt schrittweise

Die Umstellung erfolgt nicht für alle Reisenden gleichzeitig. Seit 20. Oktober gilt die neue Regelung bereits für die meisten Abflüge aus dem Schengen-Raum. Seit 2. November betrifft sie auch Flüge ab Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ausgenommen sind vorerst noch Frankfurt, München und Zürich.

Für Abflüge ab München und Zürich sowie für Flüge aus den USA, Kanada und Mexiko ist die Einführung ab 16. November vorgesehen. Bis Ende des Jahres soll die Umstellung weltweit abgeschlossen sein, bestätigte die AUA gegenüber "Heute".

Ein Konto reicht für die ganze Familie

Wer jetzt befürchtet, für jedes Familienmitglied ein eigenes Kundenkonto anlegen zu müssen, kann aufatmen. Eine einzige Travel ID genügt, um auch Angehörige oder Mitreisende einzuchecken. Eine Person kann somit die gesamte Familie oder eine kleine Reisegruppe über ihr Kundenkonto anmelden.

Außerdem gibt es noch andere Möglichkeiten: "Wer sich kein kostenfreies Kundenkonto anlegen möchte, kann auch weiterhin am Schalter oder Automaten direkt am Flughafen einchecken", erklärt eine AUA-Sprecherin gegenüber "Heute".

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Die Travel ID soll laut Airline jedoch Vorteile bringen: "Durch die Travel ID soll das Einchecken schneller, einfacher und unkomplizierter möglich sein. Zudem können Gäste bei Unregelmäßigkeiten sofort informiert werden."

Diese Passagiere brauchen kein Kundenkonto

Ganz ohne Ausnahmen kommt die neue Regelung allerdings nicht. Für bestimmte Reisende ist weiterhin kein Kundenkonto erforderlich.

Das betrifft: Passagiere mit Tickets anderer Fluggesellschaften, die mit Airlines der Lufthansa-Gruppe fliegen.

Passagiere mit einem Ticket der Lufthansa-Gruppe, die mit einer anderen Fluggesellschaft unterwegs sind.

Reisende mit Gruppenbuchungen sowie bestimmte Pauschal- und Charterreisende.

Die zur Lufthansa-Gruppe gehörenden Airlines Eurowings und ITA Airways sind von der neuen Travel-ID-Pflicht derzeit noch nicht betroffen.