i Ein durch einen russischen Drohnenangriff beschädigtes Einkaufszentrum in Krywyj Rih, der Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. (Archivbild vom 22. August 2026) Reuters Neun Bergleute eingeschlossen Putin lässt Selenskyjs Heimatstadt bombardieren Russland attackiert Selenskyjs Heimatstadt Krywyj Rih mit Drohnen. Teile der Stadt verlieren den Strom, neun Bergarbeiter sitzen unter Tage fest. Von Nick Wolfinger 11.11.2026, 11:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Massiver russischer Drohnenangriff auf die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj! Am späten Dienstagabend haben russische Streitkräfte die Industriestadt Krywyj Rih angegriffen.

Getroffen wurde auch kritische Infrastruktur. Teile der Stadt waren am Mittwochmorgen ohne Strom, auch die Wärme- und Wasserversorgung war beeinträchtigt.

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Besonders dramatisch: Durch einen Stromausfall wurden neun Arbeiter in einer Mine unter Tage eingeschlossen. Rettungskräfte mussten ausrücken und die Männer an die Oberfläche bringen. Alle neun konnten gerettet werden.

Krankenhäuser brauchen Generatoren

Bei den russischen Angriffen wurden laut Stadtverwaltung fünf Wohnhäuser beschädigt. Auch Schulen und Kindergärten waren betroffen. Nach bisherigen Angaben gab es keine Todesopfer.

Besonders schwierig ist die Situation bei der Energieversorgung. Teile der Stadt blieben am Mittwochmorgen ohne Strom. Einige Krankenhäuser und Pumpstationen der Wasserversorgung mussten auf Generatoren umgestellt werden.

"Teile der Stadt sind ohne Strom. Wir stabilisieren die Wasserversorgung und das Abwassersystem mithilfe von Generatoren. Schwieriger wird die Situation bei der Heizung", erklärte Oleksandr Wilkul, Leiter des Verteidigungsrats von Krywyj Rih.

Die gesamte Nacht über arbeiteten Einsatzkräfte an der Wiederherstellung der beschädigten Infrastruktur. Immerhin: Der öffentliche Elektroverkehr konnte am Mittwochmorgen wieder regulär aufgenommen werden. An den Heizwerken liefen die Reparaturarbeiten weiter.

Angriff während der Friedensgespräche

Brisant ist auch der Zeitpunkt des Angriffs. Während Russland Selenskyjs Heimatstadt attackiert, laufen in Abu Dhabi neue Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Krieges.

Vertreter der Ukraine, Russlands und der USA sind dort erstmals seit neun Monaten wieder zu direkten Gesprächen zusammengekommen. Am Mittwoch gingen die Verhandlungen in ihre zweite Runde.

Die Bilder des Tages i ?

Die USA vermitteln zwischen den beiden Kriegsparteien. Bei den Gesprächen geht es unter anderem um Sicherheitsgarantien für die Ukraine und mögliche Schritte zur Beendigung der Kampfhandlungen. Ein konkreter Zusammenhang zwischen dem Angriff auf Krywyj Rih und den Verhandlungen ist nicht belegt.