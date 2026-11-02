i "Das Verkehrschaos am Praterstern ist ausgeblieben", schreibt die Unwetterzentrale. uwz / x / Screenshot "Verkehrschaos ausgeblieben" Wintereinbruch in Österreich! Schnee am Praterstern Österreich zeigt sich bereits von seiner weißen Seite! Sogar am Praterstern liegt Schnee. Doch dabei gibt es eine überraschende Besonderheit. Von André Wilding 02.11.2026, 10:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schnee am Praterstern? Was zunächst nach einem ungewöhnlich frühen Wintereinbruch mitten in Wien klingt, hat einen ganz anderen Hintergrund. Denn tatsächlich präsentiert sich ein Praterstern bereits in winterlichem Weiß. Allerdings liegt dieser nicht in der Bundeshauptstadt, sondern hoch oben in den Bergen.

Schnee sorgt für Winterstimmung

In Österreichs Bergregionen hat der Winter bereits deutlich Einzug gehalten. Zahlreiche Gipfel und höher gelegene Gebiete sind inzwischen von einer Schneeschicht bedeckt.

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Besonders im Zillertal und rund um Schladming fiel zuletzt reichlich Neuschnee. Dort zeigt sich die Berglandschaft bereits von ihrer winterlichen Seite.

Auch am Praterstern liegt Schnee

Einen besonderen Schnappschuss veröffentlichte nun die Unwetterzentrale (UWZ). Darauf ist zu sehen, dass auch am Praterstern bereits Schnee liegt. Wer dabei an den bekannten Verkehrsknotenpunkt in Wien-Leopoldstadt denkt, liegt allerdings falsch.

"Der Winter hat im östlichen Bergland schon mal angeklopft. Das Verkehrschaos am Praterstern ist aber ausgeblieben", schreibt die Unwetterzentrale auf ihrem X-Profil. Gemeint ist der gleichnamige Aussichtspunkt auf der Rax. Dieser befindet sich auf 1.615 Metern Seehöhe und präsentiert sich bereits in winterlichem Weiß.

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Während der Wiener Praterstern also nicht gemeint ist, hat sein Namensvetter in den Bergen bereits eine ordentliche Portion Winter abbekommen.

Die Wetter-Prognose im Detail

Der Montag zeigt sich weiterhin von seiner häufig trüben Seite, aber höchstens vereinzelt nieselt es aus den hochnebelartigen Wolken wenig. Der Wind weht lebhaft aus Nord bis Nordwest und lässt die maximal 6 bis 12 Grad kälter erscheinen.

Die Bilder des Tages i ?

Am Dienstag halten sich nach wie vor verbreitet dichter Nebel und Hochnebel, gelegentlich nieselt daraus etwas. Der Wind weht mäßig bis lebhaft, am Alpenostrand auch kräftig aus nordwestlichen Richtungen. Maximal werden 3 bis 8 Grad erreicht.