i Österreich darf sich am Wochenende stellenweise über Schnee freuen. istock (Symbolbild) Sturm, Regen und Schnee Neue Prognose ändert Wetter für Österreich komplett Österreich steht ein wechselhaftes Wochenende bevor: Nach einer kurzen Wetterberuhigung am Samstag bringt ein Sturmtief am Sonntag neue Unruhe. Von André Wilding 24.10.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Vorfeld eines Sturmtiefs über dem Atlantik gestaltet sich das Wetter in Österreich am Samstag zunächst etwas unbeständig, leichter Einfluss eines Zwischenhochs sorgt aber für Wetterberuhigung.

Am Sonntag macht sich laut Unwetterzentrale (uwz.at) jedoch das Frontensystem des Sturmtiefs auch im Alpenraum bemerkbar. In der neuen Woche dreht die Höhenströmung allmählich wieder auf Südwest, das Wetter beruhigt sich.

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Schnee am Wochenende

Am Samstag überwiegen zunächst verbreitet die Wolken und entlang der Nordalpen sowie im Südosten regnet es noch zeitweise. Besonders in der Tauernregion liegt die Schneefallgrenze anfangs zwischen 1.100 und 1.300 Meter, die Mengen halten sich aber sehr in Grenzen.

Im Tagesverlauf trocknet es von Nordwesten allmählich ab und die Wolken lockern noch etwas auf, am längsten bewölkt und teils nass bleibt es im Süden und Südosten. Bei mäßigem bis lebhaftem Westwind werden maximal 7 bis 13 Grad erreicht.

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Der Sonntag startet von Unterkärnten bis ins Weinviertel noch mit Sonnenschein, westlich davon überwiegen hingegen dichte Wolken. Von Vorarlberg bis ins Innviertel fällt zudem von Beginn an Regen, der sich im Tagesverlauf ostwärts ausbreitet und dabei zeitweise kräftig und ergiebig ausfällt.

Am längsten trocken bleibt es im äußersten Süden. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Südost, dreht aber im Tagesverlauf auf West und frischt am Bodensee und später auch im Donauraum lebhaft bis kräftig auf.

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Freundlicher Sonne-Wolken-Mix

Am Montag halten sich entlang der Nordalpen und im Mühl- und Waldviertel anfangs noch einige Wolken, meist bleibt es aber schon trocken. Tagsüber setzt sich generell ein teils freundlicher Sonne-Wolken-Mix durch. Der Wind weht im Donauraum zunächst mäßig bis lebhaft aus West, lässt aber am Nachmittag nach.