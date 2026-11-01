i ? Die Prognose im Detail Meteorologe sagt, was jetzt auf Österreich zukommt Österreich startet mit Regen, Hochnebel und Schnee in die neue Woche. Am Dienstag sinkt die Schneefallgrenze stellenweise auf 700 Meter. Die Prognose. Von André Wilding 01.11.2026, 21:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sonne ist zum Start in die neue Woche in Österreich vielerorts Mangelware. Während sich in einigen Regionen hartnäckiger Hochnebel hält, fällt im Süden und Osten immer wieder Regen. In höheren Lagen mischt sich sogar Schnee dazu. Am Dienstag sinkt die Schneefallgrenze vorübergehend auf 700 bis 900 Meter.

Verantwortlich für das wechselhafte Wetter ist ein Höhentief, das zu Wochenbeginn in Richtung Italien abzieht. Besonders im Süden bleibt es deshalb unbeständig. Doch nicht überall zeigt sich das Wetter von seiner trüben Seite.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Schneefall am Montag

Der Montag beginnt laut Wetter-Experte Michele Salmi vor allem im Süden und Osten mit vielen Wolken. Von den Lavanttaler Alpen über die Steiermark bis ins Südburgenland regnet es zeitweise leicht. Oberhalb von rund 1.000 Metern fällt Schnee.

Auch nördlich der Alpen bleibt die Sonne vielerorts hinter einer dichten Hochnebeldecke verborgen. Deutlich freundlicher sieht es hingegen im westlichen Bergland aus. Rund um den Alpenhauptkamm zeigt sich die Sonne häufig. Im östlichen Flachland macht sich außerdem lebhafter Nordwind bemerkbar.

Am Dienstag breiten sich dichte Wolken über weite Teile Österreichs aus. Von der Obersteiermark bis ins östliche Flachland fällt gelegentlich leichter Regen. In höheren Lagen wird es winterlich: Die Schneefallgrenze sinkt vorübergehend auf 700 bis 900 Meter. Dort sind einige Schneeflocken möglich.

Wer auf Sonnenschein hofft, hat vor allem im Westen und Südwesten bessere Chancen. Vom Tiroler Oberland über den Alpenhauptkamm bis nach Osttirol und Oberkärnten gibt es längere freundliche Abschnitte. Im Osten sowie am Bodensee weht lebhafter Wind aus Nord bis Nordost.

Nebel hält sich hartnäckig

Auch zur Wochenmitte bleibt das Wetter regional zweigeteilt. Im Süden und Südosten dominieren am Mittwoch zähe, hochnebelartige Wolken. Regen ist allerdings nur noch vereinzelt zu erwarten. Stellenweise kann es auch leicht nieseln.

Dein Wetter Auswählen Mein Standort Wien Niederösterreich Oberösterreich Burgenland Kärnten Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg für Zum detaillierten Wetterbericht

Nördlich der Alpen startet der Tag vielerorts ebenfalls mit Nebel oder Hochnebel. Im Laufe des Tages lockert die Wolkendecke zumindest stellenweise auf.

In diesen Regionen zeigt sich die Sonne

Die besten Aussichten auf mehrere Sonnenstunden gibt es am Mittwoch in den Nordalpen sowie ganz im Osten Österreichs. Nördlich der Alpen bleibt der Wind allerdings ein Thema. Dort weht er weiterhin teilweise lebhaft aus östlicher Richtung.

Die Bilder des Tages i ?

Damit bleibt der Start in die neue Woche wechselhaft: Während sich im Süden die Wolken besonders hartnäckig halten, stehen die Chancen auf Sonnenschein in Teilen der Alpen und im Osten zur Wochenmitte besser.