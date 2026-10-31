i Die ins Land strömende Höhenkalttluft sorgt laut Meteorolgen für eine erhöhte Schauerneigung in Österreich. Unwetterzentrale Bis zu 10 cm Neuschnee Grafik zeigt, was jetzt auf Österreich zukommt Österreich kann sich in den kommenden Tagen auf einen ersten winterlichen Vorgeschmack einstellen. Experten sagen bis zu 10 Zentimeter Neuschnee an. Von Wetter Heute 31.10.2026, 15:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich wird weiß, jedenfalls stellenweise. Die Österreichische Unwetterzentrale teilt auf X mehrere Grafiken, die einen Wetterumschwung ankündigen. Der Samstag bringt vor allem im westlichen und südlichen Bergland sonniges Herbstwetter.

Nördlich der Alpen und in den südlichen Becken hält sich der Hochnebel gebietsweise hartnäckig. Im Nordosten ziehen dichte Wolken durch und bringen von der Obersteiermark bis ins Mühlviertel und ins Nordburgenland zeitweise Regen, oberhalb von 1000 bis 1200 m fällt Schnee. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen.

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Am Sonntag, zu Allerheiligen, dominieren in weiten Landesteilen die Wolken und von Tirol bis ins Mostviertel sowie im äußersten Süden fällt anfangs häufig Regen. Die Schneefallgrenze liegt in den Nordalpen bei 700 m, tagsüber steigt sie auf etwa 1000 m an. Abseits davon bleibt es meist trocken und in Vorarlberg, in Osttirol und Oberkärnten sowie im äußersten Osten kommt zeitweise die Sonne zum Vorschein. Der Wind weht mäßig, am Bodensee und am Alpenostrand auch lebhaft aus Nordost. Dazu gibt es nur 4 bis 11 Grad.

Der Montag zeigt sich im Süden und Osten von seiner trüben Seite und von den Lavanttaler Alpen über die Steiermark bis ins Südburgenland fällt zeitweise ein wenig Regen bzw. oberhalb von etwa 1000 m Schnee. Nördlich der Alpen hält sich zäher Hochnebel, nur im westlichen Bergland rund um den Alpenhauptkamm lässt sich häufig die Sonne blicken. Der Wind weht im östlichen Flachland lebhaft aus Nord. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 10 Grad.

Dichte Wolken in Österreich

Am Dienstag halten sich in weiten Teilen des Landes dichte Wolken und von der Obersteiermark bis ins östliche Flachland regnet es gelegentlich leicht. Oberhalb von 700 bis 900 m fallen vorübergehend ein paar Schneeflocken. Mehr Chancen auf Sonne bestehen vom Tiroler Oberland über den Alpenhauptkamm bis nach Osttirol und Oberkärnten. Der Wind weht im Osten und am Bodensee lebhaft aus Nord bis Nordost. Mit maximal 2 bis 9 Grad bleibt es kühl für die Jahreszeit

Die Bilder des Tages i ?

Der Mittwoch bringt im Süden und Südosten zähe, hochnebelartige Wolken, aber nur vereinzelt fällt ein wenig Regen oder Nieselregen. Nördlich der Alpen hält sich anfangs vielerorts Nebel oder Hochnebel, dieser lockert im Tagesverlauf aber stellenweise auf. Die meisten Sonnenstunden gibt es in den Nordalpen und im Osten. Der Wind weht nördlich der Alpen teils lebhaft aus Ost, die Temperaturen steigen auf 5 bis 11 Grad.