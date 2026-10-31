i Die Schneefallgrenze sinkt. Experten rechnen noch am Wochenende mit Schneefall in Österreich. foto-webcam.eu Wo Österreich weiß wird Experte sagt jetzt Schneefall für Österreich an In einigen Teilen des Landes bringt das Wochenende sonniges Herbstwetter. Doch in manchen Regionen ist bereits mit Schneefall zu rechnen. Von Wetter Heute 31.10.2026, 07:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Samstag macht sich aus Nordosten ein Höhentief bemerkbar, mit dem die Strömung auf Nord dreht. So gelangen zunehmend kühlere Luftmassen ins Land und die Verhältnisse werden vor allem im Nordosten wechselhaft. Am Sonntag überquert das Höhentief schließlich den Alpenraum und auch die Schneefallgrenze sinkt.

Dadurch stellen sich in den Bergen und höheren Tälern der Nordalpen zunehmend winterliche Bedingungen ein. Zu Beginn der neuen Woche zieht das Höhentief nach Italien ab, im Süden bleibt es somit weiterhin unbeständig. Die Wetter-Aussichten von UBIMET-Experte Roland Reiter im Detail.

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Der Samstag bringt vor allem im westlichen und südlichen Bergland sonniges Herbstwetter. Nördlich der Alpen und in den südlichen Becken hält sich der Hochnebel gebietsweise hartnäckig. Im Nordosten ziehen dichte Wolken durch und bringen von der Obersteiermark bis ins Mühlviertel und ins Nordburgenland zeitweise Regen, oberhalb von 1.000 bis 1.200 m fällt Schnee. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen, maximal werden 6 bis 13 Grad erreicht.

Am Sonntag, zu Allerheiligen, überwiegen in weiten Landesteilen die Wolken, zeitweise fällt etwas Regen. In den Nordalpen sinkt die Schneefallgrenze sinkt im östlichen Nordalpenbereich teils bis auf 700 m. Im Westen und Südwesten bleibt es zunächst meist trocken, vereinzelt lockert es sonnig auf. Im östlichen Flachland trocknet es gegen Abend ab. Der Wind weht mäßig aus Nord bis Nordost, am Bodensee und am Alpenostrand auch lebhaft. Mit 4 bis 11 Grad kühlt es weiter ab.

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So startet die neue Woche

Der Montag zeigt sich weiterhin von seiner häufig trüben Seite, nur im westlichen Bergland lässt sich gelegentlich die Sonne blicken. Im Südosten sowie entlang der Nordalpen fällt etwas Regen. Im Norden und Osten hält sich hartnäckiger Nebel und Hochnebel. Der Wind weht im Osten lebhaft aus nördlichen Richtungen, in den südlichen Tallagen wird es leicht föhnig. Die Höchstwerte liegen bei 4 bis 11 Grad.

Am Dienstag halten sich weiterhin landesweit dichte Wolken, mehr Chancen auf Sonne bestehen föhnbedingt in Osttirol und in Oberkärnten. Entlang der Nordalpen fallen noch ein paar Tropfen, oberhalb von 1.000 m ein paar Flocken. Im Norden und Osten bleiben Nebel und Hochnebel zäh. Der Wind weht im Osten lebhaft bis kräftig aus Nord- bis Nordwest, am Bodensee aus Nordost. Maximal werden je nach Sonne und Wolken 3 bis 9 Grad erreicht.